Штучний інтелект вже на вашій кухні: як та навіщо користуватися новою технологією?

Що таке ШІ та як він працює?

Штучний інтелект (ШІ) – це технологія, яка дозволяє машинам виконувати завдання, що потребують людського інтелекту: розпізнавання мовлення, розуміння текстів, ухвалення рішень, аналіз даних і багато іншого. На відміну від традиційних комп’ютерних програм, ШІ здатний адаптуватися та вдосконалюватися, «вчитися» з часом, аналізуючи досвід і нову інформацію. ШІ працює на основі алгоритмів і моделей машинного навчання, які навчаються на великому обсязі даних. Наприклад, модель розпізнавання мовлення може бути навчена розпізнавати тисячі прикладів голосових команд, щоб точно розуміти різні акценти, тембр та інтонації.

Чим ШІ допоможе вам?

Організація справ

ШІ-програми можуть допомогти організовувати завдання та справи. Наприклад, Google Assistant може створювати нагадування, відповідати на запитання, повідомляти про погоду або будити вранці. Ви також можете використовувати його для планування маршруту до роботи з урахуванням заторів.

Навчання

ШІ-програми, як-от Duolingo, можуть допомогти вивчати іноземні мови, підлаштовуючи завдання до вашого прогресу. Chat GPT можна використовувати для підготовки до іспитів, створення тез до виступів або пояснення складних тем.

Збереження часу та автоматизація

Багато користувачів використовують IFTTT (If This Then That) – додаток, який автоматизує дії між різними сервісами. Наприклад, можна налаштувати автоматичне копіювання всіх фотографій із телефону до хмарного сховища або отримання нагадування про вихід на роботу на основі погоди.

Фінансовий контроль

ШІ також допомагає керувати фінансами. Програми на зразок Mint або Spendee аналізують витрати і пропонують способи економії. Вони допоможуть стежити за тим, на що витрачаються кошти, і створювати фінансові звіти.

Здоров’я та спорт

MyFitnessPal використовує ШІ для аналізу дієти, розрахунку споживання калорій і відстеження фізичних вправ. Додаток може допомогти вам скласти план харчування і фізичних навантажень на основі ваших індивідуальних цілей.

Розваги та творчість

ШІ-програми, як-от Canva, допомагають створювати графіку для соціальних мереж, постери, листівки тощо. Canva використовує ШІ для створення дизайнів на основі ваших уподобань. Інші додатки, такі як Jukedeck, генерують музику для відео, а Chat GPT може створити сценарії або допомогти з ідеями для блогу.

Соціальні мережі та маркетинг

Інструменти на основі ШІ, такі як Hootsuite або Buffer, допомагають у плануванні публікацій, а також в аналізі ефективності контенту в соціальних мережах. Вони пропонують найкращий час для постингу та оптимізацію для цільової аудиторії.

Підтримка для пенсіонерів

ШІ може бути корисним для пенсіонерів у багатьох сферах повсякденного життя, допомагаючи їм краще орієнтуватися в сучасному цифровому світі, підтримувати зв’язок із сім’єю та друзями, а також розвиватися. Ось кілька способів, як, наприклад Chat GPT, який можна скачати в Play Market або Appstore, може стати у нагоді:

Спілкування та соціалізація: Chat GPT може підтримати дружню бесіду, допомогти сформулювати повідомлення для рідних або друзів.

Доступ до інформації: Якщо у людини старшого віку виникають питання про здоров’я, подорожі, захоплення або рецепти, додаток може надати корисні поради, підказати, де знайти додаткову інформацію, або пояснити складні терміни простими словами.

Підтримка здоров’я: Chat GPT може нагадувати про важливість правильного харчування, запропонувати рецепти корисних страв, підказати, як організувати режим дня або як залишатися активним у поважному віці.

Освоєння нових технологій: Якщо виникають труднощі з телефоном, комп’ютером або іншими ґаджетами, Chat GPT може пояснити, як користуватися пристроями і програмами. Також він може підказати, як працюють сучасні сервіси, як-от онлайн-банкінг, відеозв’язок та інші.

Організація домашніх справ: Chat GPT допоможе створити список справ, нагадати про важливі дати або підказати, як полегшити прибирання, догляд за рослинами, домашні рецепти і навіть підкаже поради щодо заощадження.

Навчання та розваги: Пенсіонери можуть використовувати Chat GPT для навчання новим речам — наприклад, вивчати іноземну мову, читати короткі статті на цікаві теми, розв’язувати логічні завдання або навіть писати спогади.

Психологічна підтримка: Chat GPT може підтримати у хвилини смутку або самотності, надати поради щодо зниження стресу або підказати техніки для підтримки психологічного комфорту.

Безкоштовні програми, які доступні кожному

Chat GPT – текстовий помічник.

Grammarly – перевіряє граматику, орфографію та стиль текстів.

Google Lens – розпізнає об’єкти і текст за допомогою камери смартфона. Допоможе перекласти тексти, розпізнавати рослини, сканувати QR-коди і навіть знайти інформацію про об’єкти в реальному часі.

FaceApp – редагує фотографії, наприклад, може змінити зачіску, додати посмішку або очистити шкіру.

Youper – додаток для проведення коротких сесій саморефлексії, який допомагає відслідковувати емоційний стан.

*Безкоштовні версії мають зменшений вибір функцій.

Як написати запит, щоб отримати коректну відповідь?

Чіткість: Сформулюйте конкретні питання.

Контекст: Додавайте деталі, якщо потрібно.

Лаконічність: Уникайте зайвих слів.

Покроковість: Розбивайте складні запити на частини.

Уточнення: Ставте додаткові питання, якщо відповідь не задовольняє.

Формат: Вкажіть стиль або структуру відповіді (лист, повідомлення, пост).

Достовірність: перевіряйте факти, дати, судження.

А щоб результат роботи був якісним і достовірним – радимо пройти навчання з формування запитів. Такі поради є у профільних групах в усіх соцмережах, до того ж Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна, запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ.

Долучитися до навчання можна тут: https://grow.google/intl/ua/ai-trainings/

