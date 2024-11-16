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В Одессе появилась на свет первая в Украине девочка-жираф (фото)

В Одессе появилась на свет первая в Украине девочка-жираф (фото)

Одесса стала местом рождения первого в Украине детеныша жирафа женского пола. Малышка появилась на свет 6 ноября у пары жирафов Васи и Яши из одесского «Биопарка». Сейчас сотрудники заведения думают, как ее назвать.

Как сообщается на странице «Биопарка» в Instagram, рост маленькой жирафы 190 см, вес – 65 кг.

«Чувствуют себя мама с малышом хорошо, первые дни прошли в любви и заботе. Надеемся, что скоро посетители смогут поближе познакомиться с девочкой. А пока за всеми нашими жирафами можно понаблюдать с смотровой», – говорится в сообщении.

Также в «Биопарке» рассказали, что имя девочке еще не дали, но хотят назвать ее Мира, потому что ее рождение является знаком, что война скоро закончится.

«В трудные времена очень хочется верить в разного рода знаки, обращаешь внимание на приметы, на которые ориентировались наши предки», – добавили сотрудники «Биопарка».

А в Одесском зоопарке 14 сентября отмечали День рождения самой большой одесситки, слонихи Венди. Ей исполнилось 45 лет – это самый почтенный возраст среди всех слонов в Украине.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что в одесских катакомбах снова спасали лису.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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