Новости Одессы и Одесской области

Как жители Балты создают цветущую красоту в своих дворах (фото)

Как жители Балты создают цветущую красоту в своих дворах (фото)

Двор этих двухэтажных домов, примостившихся на возвышении улицы Шевченко в городе Балта, с ранней весны и до поздней осени цветет. Тюльпаны, ирисы, бархатцы, розы, вечнозеленый плющ рядом с роскошными вишнями, яблонями, виноградными арками радуют глаз. Благодаря сказочным гномам, царевне-лебедке, царевне-лягушке, красной шапочке, сапогам-скороходам двор этих двух домов — №10 и 10А — кажется сказкой.

Все – на толоку! Девушки с вениками, парни с лопатами

А началась эта славная история в далеком 1968 году. Именно тогда, когда эти дома были сданы в эксплуатацию и в них начали заселяться жильцы. Тогда тридцать две молодые семьи устроили новоселье, перезнакомились и зажили дружной семьей.

И хотя те времена были далеки от создания объединения совладельцев многоквартирных домов, это не помешало жителям самоорганизоваться и заняться созданием уюта во дворе.

Уютный балтский дворик

Читайте также: Между «кусочком рая» и реальностью: как художники Бессарабии работают во время войны

Уютный балтский дворик2

– Я живу в этом доме полвека. Помню, как поселились здесь… Все молодые, красивые, дружные. В каждой семье – дети. Как выбегали во двор, то он превращался в детсад, – вспоминает Татьяна Александровна Шевченко. – У наших домов – один общий двор. Конечно, мы старались создать в нем уют. Разделили двор на части, чтобы каждая семья колдовала на своей земле. Сажали цветы, деревья, устраивали генеральные уборки.

На толоку выходили дружно. Бывало, выйдет Владимир Иванович Фролов: «Девчонки, завтра выходим работать во дворе». И назавтра – девушки с вениками, мужчины с лопатами и граблями выходят наводить порядок.

«Мы творим красоту»

Уютный балтский дворик, розы

Уютный балтский дворик

Эту традицию подхватили и новые поколения жителей.

– То ли на таком волшебном месте дома выросли, то ли Бог решил собрать вместе хозяйственность, добропорядочность, заботливость и поселил их под этой крышей, – полушутя и с любовью говорят балтяне. – Ведь здесь всегда уютно, чисто и тихо. А еще добрососедство этих жителей вполне может служить достойным образцом для других горожан.

Уютный балтский дворик, сказка

Вы также можете узнать: Чьи черевички носят балтские модницы?

Уютный балтский дворик4

В этом тихом дворе уже выросли дети и внуки первых поселенцев и подрастают правнуки. И каждый знает, что в любой сложный момент найдет поддержку соседей.

Жители двора в Балте

Татьяна Шевченко и Алла Ливанова

– Моя семья пришла сюда, когда у первых жителей начался пенсионный возраст. Они сидели на скамейках, беседовали. А я пока готовила ужин, выпускала своих обоих детей на улицу – присмотрите, пожалуйста. И всегда была спокойна за детей. Они были под наблюдением старших. Да и сегодня есть кому за детьми посмотреть. Мы помогаем друг другу, – рассказывает Алла Анатольевна Ливанова.

Правда, сегодня деток меньше, потому что из-за войны уехали из Украины…

Сейчас жители еще с большим энтузиазмом высаживают цветы и ухаживают за клумбами.

Уютный балтский дворик, тыквы

– Сейчас такое тяжелое время, так много потрясений… Хочется, чтобы глаз радовался, чтобы душа отдыхала, любуясь окружающей красотой. Потому мы и творим ее. Приятно людям – приятно нам, – продолжает разговор Алла.

А недавно жители сами сделали вокруг домов новую отмостку.

Не ради конкурсов

Уютный балтский дворик5

Этот балтский дворик может претендовать на звание образцового.

– Мы ни разу не принимали участия в конкурсах на лучший двор, проводимых в городе. Мы ни с кем не соперничаем, делаем для себя, для души. Конечно, нам приятно, что земляки замечают созданный нами уют. Посмотрите, какой разарий у Светланы Назарик! Да каждая хозяйка вносит свой штрих в эту красоту. Нам здесь комфортно, пусть будет уютно и нашим гостям, – говорят женщины. – А еще, пусть в Украине как можно скорее наступит мир и все вернутся домой.

Уютный балтский дворик, гномик

Ранее мы рассказывали, как в Балте ели устрицы и собирали средства для ВСУ.

Любов Кузьменко
Любовь Кузьменко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua