Как жители Балты создают цветущую красоту в своих дворах (фото)

Все – на толоку! Девушки с вениками, парни с лопатами

А началась эта славная история в далеком 1968 году. Именно тогда, когда эти дома были сданы в эксплуатацию и в них начали заселяться жильцы. Тогда тридцать две молодые семьи устроили новоселье, перезнакомились и зажили дружной семьей.

И хотя те времена были далеки от создания объединения совладельцев многоквартирных домов, это не помешало жителям самоорганизоваться и заняться созданием уюта во дворе.

– Я живу в этом доме полвека. Помню, как поселились здесь… Все молодые, красивые, дружные. В каждой семье – дети. Как выбегали во двор, то он превращался в детсад, – вспоминает Татьяна Александровна Шевченко. – У наших домов – один общий двор. Конечно, мы старались создать в нем уют. Разделили двор на части, чтобы каждая семья колдовала на своей земле. Сажали цветы, деревья, устраивали генеральные уборки.

На толоку выходили дружно. Бывало, выйдет Владимир Иванович Фролов: «Девчонки, завтра выходим работать во дворе». И назавтра – девушки с вениками, мужчины с лопатами и граблями выходят наводить порядок.

«Мы творим красоту»

Эту традицию подхватили и новые поколения жителей.

– То ли на таком волшебном месте дома выросли, то ли Бог решил собрать вместе хозяйственность, добропорядочность, заботливость и поселил их под этой крышей, – полушутя и с любовью говорят балтяне. – Ведь здесь всегда уютно, чисто и тихо. А еще добрососедство этих жителей вполне может служить достойным образцом для других горожан.

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В этом тихом дворе уже выросли дети и внуки первых поселенцев и подрастают правнуки. И каждый знает, что в любой сложный момент найдет поддержку соседей.

– Моя семья пришла сюда, когда у первых жителей начался пенсионный возраст. Они сидели на скамейках, беседовали. А я пока готовила ужин, выпускала своих обоих детей на улицу – присмотрите, пожалуйста. И всегда была спокойна за детей. Они были под наблюдением старших. Да и сегодня есть кому за детьми посмотреть. Мы помогаем друг другу, – рассказывает Алла Анатольевна Ливанова.

Правда, сегодня деток меньше, потому что из-за войны уехали из Украины…

Сейчас жители еще с большим энтузиазмом высаживают цветы и ухаживают за клумбами.

– Сейчас такое тяжелое время, так много потрясений… Хочется, чтобы глаз радовался, чтобы душа отдыхала, любуясь окружающей красотой. Потому мы и творим ее. Приятно людям – приятно нам, – продолжает разговор Алла.

А недавно жители сами сделали вокруг домов новую отмостку.

Не ради конкурсов

Этот балтский дворик может претендовать на звание образцового.

– Мы ни разу не принимали участия в конкурсах на лучший двор, проводимых в городе. Мы ни с кем не соперничаем, делаем для себя, для души. Конечно, нам приятно, что земляки замечают созданный нами уют. Посмотрите, какой разарий у Светланы Назарик! Да каждая хозяйка вносит свой штрих в эту красоту. Нам здесь комфортно, пусть будет уютно и нашим гостям, – говорят женщины. – А еще, пусть в Украине как можно скорее наступит мир и все вернутся домой.

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