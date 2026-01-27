Ключевые моменты:

В Гвоздавке Второй и окрестных селах нацисты и румынские карательные отряды уничтожили более 5 тысяч евреев.

Самое крупное известное захоронение — противотанковый ров с более чем 2200 телами жертв гетто.

Исследователи и педагоги собирают устные свидетельства, чтобы сохранить память об уничтоженных общинах.

Большинство жертв Холокоста на севере Одесской области до сих пор остаются безымянными.

История Холокоста на севере Одесской области десятилетиями оставалась малоизвестной из-за засекреченных архивов и отсутствия системных исследований. Лишь после открытия документов и благодаря работе местных педагогов, историков и международных исследовательских проектов удалось частично восстановить масштаб трагедии.

Факты, приведенные в материале, основаны на свидетельствах очевидцев, данных послевоенных комиссий, локальных раскопках массовых захоронений и исследованиях историков Холокоста. Особую роль в сохранении памяти играет многолетняя работа учительницы истории Валентины Левенец, которая вместе с учениками зафиксировала уникальные устные воспоминания жителей Гвоздавки и окрестных сел.

Материал также учитывает позицию международных экспертов, в частности участников проекта по поиску имен жертв Холокоста на территории бывшего СССР, которые подчеркивают: уничтожение людей сопровождалось целенаправленным стиранием памяти о них.

Памяти уничтоженных евреев Одесской области

На севере Одесской области центром Холокоста стало село Гвоздавка Вторая. Здесь оккупанты создали гетто и убили, замучили более пяти тысяч евреев из Любашевского района, многих регионов Украины и Молдовы. При этом точные данные о количестве жертв до сих пор неизвестны, поскольку многие массовые захоронения еще не обнаружены.

Еврейское Подолье полностью обезлюдело.

Убивали всех, кого находили

По свидетельствам исследователей Холокоста, в августе–сентябре 1941 года нацисты показательно расстреляли в Любашевке около 350 местных евреев, в Гвоздавке и Ясеновом — по 100. Фашисты также уничтожили часть населения земледельческой еврейской колонии Гельбиново и жителей близлежащих сел Познанка, Бобрик.

После почти полного уничтожения евреев в местах их проживания румыны продолжали охоту на отдельных уцелевших евреев вплоть до освобождения оккупированных территорий. Тех, кого находили, немедленно расстреливали.

— По официальным данным, в нашем селе немецко-румынские оккупанты замучили 4 тысячи 772 человека, а сколько убили в степи или других селах — до сих пор неизвестно. Сразу после Второй мировой войны комиссия по расследованию преступлений нацизма провела раскопки крупнейшего захоронения в 40-метровом противотанковом рву. Там обнаружили 2208 тел узников гетто, расстрелянных всего за одну зиму 1941–1942 годов, — рассказала учительница истории Гвоздавского лицея Зеленогорской громады Валентина Левенец. — Всего известны еще пять братских могил. Вероятно, есть и такие, которые пока не нашли. Однако иногда дожди вымывают в прилегающих балках человеческие кости.

Учительница собрала бесценные воспоминания

На одной из братских могил уже давно установлена памятная стела. Также памятник жертвам Холокоста возвышается на месте бывшего концлагеря. Памятный знак был и в долине реки Кодимы, где в 2007 году во время строительства газопровода были обнаружены останки погибших евреев. Несколько лет назад еврейская община Одесской области установила на этом месте новый мемориал.

В Гвоздавской школе хранится немало воспоминаний старожилов о зверствах, которые творили с узниками румыны. Здесь же собраны бесценные рассказы о том, как сельчане, рискуя жизнью, помогали евреям, спасали и прятали их. Эти неоценимые свидетельства Холокоста успела записать вместе с учениками Валентина Левенец, а ее муж Василий часть материалов зафиксировал на видео. Педагог рассказала, что, вероятно, ее родной дед Исаак Миняйлик, судьба которого неизвестна, также погиб в Гвоздавском гетто. Село Секретарка Кривоозерской громады Николаевской области, откуда происходит ее род, тогда входило в Балтский уезд, и часть евреев оттуда также этапировали в Гвоздавку. Возможно, сама судьба привела молодую учительницу Валентину Миняйлик в это село, чтобы она смогла сохранить для потомков эти страницы истории края.

Ежегодно в День памяти жертв геноцида еврейского народа педагог вместе с детьми возлагает цветы к безымянным мемориальным знакам.

Этих людей убили дважды — чтобы исчезла и память о них

По словам израильского продюсера, режиссера документального кино, руководителя проекта «Яд Вашем. Поиск имен евреев, погибших во время Холокоста на территории бывшего СССР» Бориса Мафцира, в Украине, Молдове, Беларуси и странах Балтии от рук нацистов и их пособников на оккупированных территориях погибли от двух с половиной до трех миллионов евреев.

— Мы знаем менее полумиллиона имен. Людей убили дважды: сначала физически, а затем уничтожили память о них. И они исчезли, — подчеркивал Борис Мафцир.

На Любашевщине информацию об уничтожении еврейских общин края собирал историк Василий Бойченко, которому удалось восстановить часть имен погибших — их внесли в Книгу Памяти.

Сначала отнимали ценности, а потом — жизнь

Румынские каратели, прежде чем убить евреев, жестоко их пытали, требуя спрятанные ценности.

Особенно отличался жестокостью комендант пыточной Василика. По рассказам местных жителей, у него были спрятаны целые сокровища, награбленные у убитых евреев. Весной 1944 года, убегая от наступающих советских войск, Василика потерял женский чулок, набитый драгоценностями. Об этом рассказывала бабушка из одного из надкодимских сел.

Много царских золотых червонцев оккупанты награбили в Гельбиновской еврейской колонии.

Уроженец села Бобрик Первый педагог Аркадий Горбатюк рассказывал, что румыны и полицаи по ночам ездили по поселениям, где били евреев палками по пяткам, чтобы те отдали золото. После этого несчастных отправляли в гетто, где уничтожали.

Таким образом, колония, основанная в 1851 году, зимой 1944 года полностью обезлюдела.

Также на территории Одесской области были уничтожены еще три еврейские земледельческие колонии, основанные в Херсонской и Подольской губерниях, — Бердиново, Мантурово и Малая Богачевка, а также более 20 новых еврейских сельскохозяйственных поселений.

Кто хранит тайну потомков евреев?

В наше время «остатки» еврейского золота, не попавшего в казну Третьего рейха, всегда привлекали «черных копателей». Еще более десяти лет назад бывшую территорию колонии Гельбиново под Бобриком Первым, где теперь поле, искатели сокровищ полностью перекопали. Говорят, группы с металлоискателями приезжали даже из Киева. Нашел ли кто-то драгоценности — неизвестно.

Житель соседнего села Кривое Озеро нашел здесь каменный жернов. Он также откопал часть меноры — семисвечника, священного символа иудаизма, а также несколько царских медяков и железные путы для лошадей.

Однако судьба клада Василики до сих пор остается неизвестной. Поговаривают, что тогда его присвоила любовница. Но достоверно это неизвестно.

А вот тайну жизни многих еврейских пекарей, портных, сапожников, менял и корчмарей, поколениями живших в надкодимских селах, хранят мацевы — традиционные иудейские надгробия с надписями на иврите — на их могилах старинного еврейского кладбища в селе Ясеновое Второе. Говорят, что здесь хоронили всех ортодоксальных евреев из Ясенового, Познанки и Гвоздавки. Правда, сегодня ни один житель этого края не в состоянии прочитать надписи на этих надгробиях.

***К сожалению, в Гвоздавке, в отличие от Ясеновского старостата и Любашевки, где Сергей Рахубенко и Юзеф Клейман давно создали историко-краеведческие музеи, пока не нашлось энтузиаста, который взялся бы за эту кропотливую и крайне важную работу. Необходимо, чтобы не только в Одесской области помнили о Гвоздавском Холокосте. Уместным и справедливым было бы создание центра изучения геноцида евреев, украинцев, ромов и других народов, ставших жертвами нацистов на гвоздавской земле.

Справка «ОЖ»

В соответствии с германо-румынским договором от 30 августа 1941 года была образована румынская оккупационная зона Транснистрия. В нее вошла территория между Южным Бугом и Днестром, охватывающая части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобережную часть Молдовы.

Языком цифр

По данным Всесоюзной переписи 1939 года, в Одесской области проживали 233 155 евреев (14,2% населения области), 20 530 жили в сельской местности (8,8% еврейского населения области). На территории области, включая Одессу, было уничтожено около 90 тысяч евреев (38,6% довоенной численности). После войны почти на полвека данные о количестве жертв Холокоста и документы оккупационной власти были засекречены.

