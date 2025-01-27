Около пяти тысяч человек здесь замучили, заморили голодом и закопали в безымянных могилах, которые до сих пор не найдены. Многие евреи погибли «дорогой смерти», не дойдя до других гетто, устроенных оккупантами в соседней Николаевской области.

Могилы вокруг и посреди села

Очевидица бурных лет

Как-то я встретил здесь сухонькую бабушку, которая задумчиво прохаживалась через двор, где когда-то мучили людей. Старушка поведала, что собственными глазами видела ужасы, которые здесь творились. Ее дом стоял вблизи концлагерной ограды. С подружками она часто носила заключенным еду. Румыны отгоняли подростков, но отчаянные даже ссорились с охранниками, чтобы передать несчастным хотя бы краюху хлеба, вареную картофелину, малаи или мамалыгу.

Десятки воспоминаний очевидцев об издевательствах фашистов над евреями сохранила для потомков местная учительница истории Валентина Жевенец.

Погибших отвозили хоронить в лес, на гору, где сейчас стоит памятник, и в овраг, что возле кладбища. Хоронили и возле самой реки Кодымы — одну такую могилу нашли, когда в 2007-м проводили газопровод.

В конце 1941-го часть заключенных перегнали через мост в Гвоздавку Первую и закрыли в конюшне. Румыны там всех их истребили и закопали посреди села.

Они прятали беглецов под страхом смерти

открытие памятника в Гвоздавке Второй

По свидетельствам Фросины Буйвол, евреев гнали этапом из гвоздавского лагеря до станции Заплазы. Колонна растянулась почти на полтора километра. Румыны с полицаями били нагайками всех, кто ковылял. Отхлестали палачи и четырех девочек. Подумав, что забили их до смерти, бросили несчастных на пути. Фросина с братом Иваном подобрали девушек и спрятали в заброшенном доме. Нанесли солому и кормили их несколько недель, пока те не выздоровели и куда-то подались.

Случаев спасения евреев случалось немало, несмотря на угрозу смерти. Как-то мать Анастасии Копицы приютила двух женщин с мальчиком, накормила их и дала провизии на дорогу.

Отец Анны Богопольской освободил двух 18-19-летних сестер.

Настя Унтилова прятала еврейку, которая сбежала из лагеря.

В Солтановке бездетная семья Звонищуков спасла и усыновила годовалого мальчика.

Полностью истребили оккупанты еврейские общины в окружающих селах, а еще — целую еврейскую колонию Гельбиново, основанную неподалеку от Гвоздавки в 1859 году.

***

Сейчас же творят самое тяжкое преступление против человечности новейшие нацисты — российские.

В Гвоздавке рассказывают, что их земляк Иван Бурлака, побывавший в плену оккупантов, вернулся домой обессиленным, как те евреи, которых притесняли в Гвоздавском гетто.

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