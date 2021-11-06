Спроси у доктора: как справиться с беспричинной тревогой?

Приступы тревоги или даже паники периодически испытывает каждый человек, и, если они вызваны объективными причинами, это нормально. Но если вы стали беспокоиться по любому, даже пустячному поводу, причем внутренняя напряженность не ослабевает в течение долгого времени, стоит обратиться за консультацией к специалисту.

Отчего возникает тревожное расстройство и чем грозит в запущенных случаях, объяснил врач-психиатр Днепропетровского областного гериатрического пансионата Игорь Шибко.

Тревожное расстройство может длиться годами

Тревожное расстройство – это болезненное патологическое состояние, сопровождающееся устойчивой беспричинной тревогой или страхом. В отличие от краткосрочных потрясений, вызванных реальным стрессовым эпизодом (например, выступлением перед большой аудиторией), тревожные расстройства длятся месяцами и даже годами, переходя в хроническую стадию и существенно снижая качество жизни человека. Больной становится замкнутым, всячески избегает потенциально «проблемных» тем, мест и ситуаций, зачастую не может нормально общаться.

Без адекватного лечения длительные тревожные расстройства могут перерастать в серьезные психические нарушения, приводить к снижению иммунитета, истощению организма, возникновению или обострению хронических заболеваний, самоизоляции человека от общества.

Кто в группе риска?

Специалисты различают несколько разновидностей заболевания: это генерализованное тревожное расстройство, социофобия, синдром общей тревожности, синдром навязчивых состояний, специфические фобии, посттравматический стресс. При этом один пациент может страдать сразу несколькими видами расстройств.

Причины возникновения заболевания до конца не изучены, но к основным факторам риска относят особенности личности и характера, черепно-мозговые травмы, длительное пребывание в состоянии сильного стресса, гормональные сбои, наличие хронических сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Появление безосновательной тревожности могут также спровоцировать алкогольная и наркотическая зависимости, употребление некоторых лекарственных препаратов. В отдельную группу риска входят люди, страдающие другими невротическими и психическими расстройствами: депрессией, шизофренией, различными маниями.

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Тревожное расстройство проявляется психологически и физически

Тревожное расстройство может проявляться как психическими симптомами, так и физическими недомоганиями. К первым относятся повышенное беспокойство по любому поводу, безосновательные страхи, пребывание в постоянном напряжении, невозможность расслабиться, быстрая утомляемость, трудности с концентрацией внимания, раздражительность.

Соматические (телесные) симптомы могут быть выражены чувством слабости и «разбитости», ознобом, тахикардией, повышенной потливостью, головной болью, головокружением, тошнотой, расстройством стула, спазмами в животе, учащенным мочеиспусканием, нарушениями сна, затруднением дыхания (вплоть до удушья), ощущением «кома в горле», сухостью во рту.

Крайним проявлением тревоги выступают панические атаки, причем приступы паники возникают внезапно, без конкретных причин.

Степень проявления симптомов или их комбинаций зависит от формы тревожного расстройства и от того, как далеко зашло заболевание.

При тревожном расстройстве требуется комплексное лечение

Обнаружив у себя или кого-то из близких характерные признаки тревожного расстройства, стоит обратиться к семейному врачу, психотерапевту или неврологу.

Обычно лечение заболевания требует комплексного подхода: приема медикаментов, применения разных методик психотерапии (групповая, семейная, индивидуальная, арт- и гештальт-терапия) и релаксирующих практик. Врачи назначают препараты различных групп (транквилизаторы, антидепрессанты), а также средства растительного происхождения (настойки и отвары на основе пустырника, валерианы, пиона, мелиссы). Также рекомендованы занятия йогой, дыхательной гимнастикой, лечебной физкультурой, сеансы медитации, массажа, иглоукалывания. Кроме того, для эффективности лечения крайне важен положительный настрой пациента.

При беспричинной тревоге помогут домашние животные

Специфических средств профилактики тревожных расстройств не существует. Людям, склонным к повышенной тревожности, специалисты советуют вести здоровый образ жизни, быть физически активными, не переутомляться, избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, сведите к минимуму употребление сахара, крепкого чая и кофе. Хорошо способствует снятию напряжения и наличие домашних животных или постоянного хобби.

Ирина Лебединец

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