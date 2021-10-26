Спроси у доктора: кому грозит эпилепсия и как помочь больному?

У большинства из нас слово «эпилепсия» ассоциируется в первую очередь с судорожным приступом. Между тем, проявления этого серьезного заболевания иногда бывают почти незаметными.
Отчего развивается эпилепсия и как не пропустить тревожные симптомы, рассказала врач-невролог высшей категории Наталья Гомоненко.
Эпилепсия развивается внезапно и без видимых причин
Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, вызванное нарушением процессов возбуждения и торможения в клетках коры головного мозга. Для болезни характерны повторяющиеся эпилептические приступы, возникающие внезапно и без видимых внешних причин. В зависимости от формы эпилепсии приступы могут проявляться по-разному: в виде судорог, потери сознания, двигательных и поведенческих расстройств. Частота и продолжительность припадков также варьируется индивидуально. При этом в период между ними пациент обычно чувствует себя нормально и ничем не отличается от здоровых людей.
Кто находится в группе риска?
Причины развития заболевания различны. Большую роль играет наследственная предрасположенность, но часто эпилепсия развивается в результате совокупности генетических и приобретенных факторов.
Эпилептические приступы могут возникнуть вследствие травмы головы, опухоли или инфекции головного мозга (менингит, энцефалит), нарушения мозгового кровообращения. Спровоцировать сбой в деятельности нейронов способны и интоксикация организма, нарушение обмена веществ. Факторами риска также считаются хронический стресс, эмоциональное потрясение, переутомление, злоупотребление алкоголем, резкое изменение климатических условий проживания.
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Как проявляется эпилепсия?
Проявления эпилепсии могут быть ярко выражены, но могут носить и скрытый характер. Признаки приступов у разных пациентов отличаются и зависят от области мозга, в которой возникает избыточная активность нейронов.
Во время судорожного припадка, который большинство людей ассоциирует с эпилепсией, больной теряет сознание, падает на пол и бьется в конвульсиях. При этом происходит сильный спазм мышц, и человек может прикусить себе язык или щеку. Возможны также выделение пены изо рта, самопроизвольное мочеиспускание. При неудачном падении нередко случаются травмы. После припадка человек становится заторможенным и сонливым.
Приступ также может быть очаговым, не сопровождаться нарушением сознания и проявляться судорогами лишь одной конечности или лица пациента.
При бессудорожной эпилепсии симптомы могут быть малозаметными: человек просто замирает, устремив взгляд в одну точку, у него начинают дрожать веки и подбородок, голова иногда запрокидывается назад. Такая форма заболевания характерна для детей и подростков.
Наступлению приступов иногда предшествуют нарушение сна и аппетита, повышенная раздражительность, головная боль и комплекс специфических ощущений (аура), вплоть до галлюцинаций. Спровоцировать припадок могут вспышки света, громкая музыка. Кроме того, у больных эпилепсией часто отмечается внезапная потливость, тошнота, боли в сердце, аритмия.
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К кому обращаться за помощью?
Постановка диагноза начинается со сбора анамнеза: врач уточняет наличие наследственной предрасположенности, опрашивает пациента и его близких о том, как протекают приступы. Для выявления причин эпилепсии назначаются МРТ и рентген головного мозга, электроэнцефалография, иногда — консультации других специалистов.
Выбор методов терапии зависит от причины, вызывающей эпилептические припадки. Чаще всего назначается комплекс лекарств (противосудорожные средства, транквилизаторы, нейролептики, ноотропы). При правильно подобранном лечении у 70% пациентов достигается ремиссия (отсутствие приступов на протяжении года и дольше).
Иногда необходимо хирургическое вмешательство – удаление опухоли, гематомы или рубцов, которые стали причиной приступов.
Как помочь при приступе эпилепсии до приезда «скорой»?
- не переносите больного во время эпилептического приступа, кроме случаев, когда человек упал на дороге или на лестнице;
- подложите ему под голову что-то мягкое – сумку, свернутую куртку, чтобы предупредить травмирование;
- переверните больного на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой и слюной;
- не сжимайте его конечности, пытаясь «остановить» судороги;
- не допускайте запрокидывания головы человека назад;
- не разжимайте сомкнутые челюсти больного – прикусывание языка происходит в самом начале припадка;
- если после приступа больной уснул – не будите его, а вызовите «скорую», также важно засечь время начала припадка и сообщить врачу.
Ирина Лебединец
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