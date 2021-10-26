Спроси у доктора: кому грозит эпилепсия и как помочь больному?

У большинства из нас слово «эпилепсия» ассоциируется в первую очередь с судорожным приступом. Между тем, проявления этого серьезного заболевания иногда бывают почти незаметными.

Отчего развивается эпилепсия и как не пропустить тревожные симптомы, рассказала врач-невролог высшей категории Наталья Гомоненко.

Эпилепсия развивается внезапно и без видимых причин

Эпилепсия – это хроническое неврологическое заболевание, вызванное нарушением процессов возбуждения и торможения в клетках коры головного мозга. Для болезни характерны повторяющиеся эпилептические приступы, возникающие внезапно и без видимых внешних причин. В зависимости от формы эпилепсии приступы могут проявляться по-разному: в виде судорог, потери сознания, двигательных и поведенческих расстройств. Частота и продолжительность припадков также варьируется индивидуально. При этом в период между ними пациент обычно чувствует себя нормально и ничем не отличается от здоровых людей.

Кто находится в группе риска?

Причины развития заболевания различны. Большую роль играет наследственная предрасположенность, но часто эпилепсия развивается в результате совокупности генетических и приобретенных факторов.

Эпилептические приступы могут возникнуть вследствие травмы головы, опухоли или инфекции головного мозга (менингит, энцефалит), нарушения мозгового кровообращения. Спровоцировать сбой в деятельности нейронов способны и интоксикация организма, нарушение обмена веществ. Факторами риска также считаются хронический стресс, эмоциональное потрясение, переутомление, злоупотребление алкоголем, резкое изменение климатических условий проживания.

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Как проявляется эпилепсия?

Проявления эпилепсии могут быть ярко выражены, но могут носить и скрытый характер. Признаки приступов у разных пациентов отличаются и зависят от области мозга, в которой возникает избыточная активность нейронов.

Во время судорожного припадка, который большинство людей ассоциирует с эпилепсией, больной теряет сознание, падает на пол и бьется в конвульсиях. При этом происходит сильный спазм мышц, и человек может прикусить себе язык или щеку. Возможны также выделение пены изо рта, самопроизвольное мочеиспускание. При неудачном падении нередко случаются травмы. После припадка человек становится заторможенным и сонливым.

Приступ также может быть очаговым, не сопровождаться нарушением сознания и проявляться судорогами лишь одной конечности или лица пациента.

При бессудорожной эпилепсии симптомы могут быть малозаметными: человек просто замирает, устремив взгляд в одну точку, у него начинают дрожать веки и подбородок, голова иногда запрокидывается назад. Такая форма заболевания характерна для детей и подростков.

Наступлению приступов иногда предшествуют нарушение сна и аппетита, повышенная раздражительность, головная боль и комплекс специфических ощущений (аура), вплоть до галлюцинаций. Спровоцировать припадок могут вспышки света, громкая музыка. Кроме того, у больных эпилепсией часто отмечается внезапная потливость, тошнота, боли в сердце, аритмия.

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К кому обращаться за помощью?

Постановка диагноза начинается со сбора анамнеза: врач уточняет наличие наследственной предрасположенности, опрашивает пациента и его близких о том, как протекают приступы. Для выявления причин эпилепсии назначаются МРТ и рентген головного мозга, электроэнцефалография, иногда — консультации других специалистов.

Выбор методов терапии зависит от причины, вызывающей эпилептические припадки. Чаще всего назначается комплекс лекарств (противосудорожные средства, транквилизаторы, нейролептики, ноотропы). При правильно подобранном лечении у 70% пациентов достигается ремиссия (отсутствие приступов на протяжении года и дольше).

Иногда необходимо хирургическое вмешательство – удаление опухоли, гематомы или рубцов, которые стали причиной приступов.

Как помочь при приступе эпилепсии до приезда «скорой»?

не переносите больного во время эпилептического приступа, кроме случаев, когда человек упал на дороге или на лестнице;

подложите ему под голову что-то мягкое – сумку, свернутую куртку, чтобы предупредить травмирование;

переверните больного на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой и слюной;

не сжимайте его конечности, пытаясь «остановить» судороги;

не допускайте запрокидывания головы человека назад;

не разжимайте сомкнутые челюсти больного – прикусывание языка происходит в самом начале припадка;

если после приступа больной уснул – не будите его, а вызовите «скорую», также важно засечь время начала припадка и сообщить врачу.

Ирина Лебединец

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