Спроси у доктора: что делать, если у вас появились сыпь и воспаление?

Если после бритья у вас на месте удаленных волосков появились болезненная красная высыпания – скорее всего, это воспаление волосяных фолликулов.

Такая сыпь не несет серьезной угрозы здоровью, но причиняет эстетический дискомфорт. К тому же, если фолликулит запустить, то после заживления прыщиков могут остаться следы. Как этого избежать, рассказал врач-дерматовенеролог Никита Агафонов.

Чаще всего виноват стафилококк

Фолликулит – это дерматологическое заболевание инфекционной природы, которое проявляется воспалением волосяных фолликулов и образованием на коже красноватых узелков и гнойничков. Высыпания могут возникнуть на любом участке тела, где растут волосы: на лице и волосистой части головы, в подмышках и паховой области, на руках, бедрах и ногах. «Застрахованы» от фолликулита лишь стопы, ладони и слизистая.

Возбудителями заболевания способны стать бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Но все же чаще всего виновниками появления сыпи становятся стафилококки или стрептококки.

Фолликулит очень распространен и может возникнуть у пациентов любого пола и возраста.

Кто находится в группе риска?

Основными факторами риска для развития фолликулита считаются жаркий и влажный климат, повышенная потливость, нарушение целостности кожи (ссадины, царапины, расчесы, порезы, укусы насекомых), а также несоблюдение правил личной гигиены. Провоцируют возникновение заболевания и частая депиляция, ношение слишком тесной одежды; использование некачественных или неправильно подобранных косметических средств, закупоривающих поры; регулярный контакт кожи с агрессивными химическими веществами.

Вызвать проблемы с кожей способны также эндокринные нарушения, общее снижение иммунитета, наличие акне, дерматита, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, а также злоупотребление некоторыми лекарственными препаратами (гормонами, антибиотиками, иммунодепрессантами).

Как проявляется сыпь и воспаление?

В зависимости от возбудителя различают несколько видов фолликулита (стафилококковый, кандидозный, вирусный, профессиональный и т.д.), а также поверхностную и глубокую форму заболевания. Тем не менее, основные симптомы патологии обычно одинаковы. Вначале возле проблемного фолликула возникают небольшой зуд и покраснение кожи, затем появляется болезненный красноватый узелок, а через несколько дней на его месте образуется гнойничок, в центре которого виден волос или серая точка.

После вскрытия прыща образуется язвочка, покрытая коркой, которая при легкой форме заживает бесследно, но иногда оставляет после себя пигментацию или даже небольшой рубец.

Фолликулит может проявляться как единичным (локальным) воспалением, так и множественной сыпью. Во втором случае при отсутствии лечения и несоблюдении правил гигиены есть риск возникновения осложнений в виде более глубоких гнойно-воспалительных процессов: фурункулов, абсцессов, флегмон.

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Какое лечение назначают при сыпи и воспалении?

Диагноз «фолликулит» опытный дерматолог обычно может поставить сразу после осмотра больного. Но для того чтобы выявить возбудителя и подобрать максимально эффективную терапию, рекомендуются дополнительные обследования: дерматоскопия, общий и биохимический анализы крови, анализ на грибковую инфекцию и т.д.

Тактика лечения фолликулита определяется врачом с учетом типа заболевания, выявленного у пациента. Поэтому могут быть показаны антибактериальные и противовирусные препараты, противогрибковые средства, витамины, иммуномодуляторы. В зависимости от тяжести проявления симптомов лечение может назначаться как местно (мази, кремы), так и системно (таблетки, инъекции).

Но в самых простых случаях фолликулит способен исчезнуть и после элементарных домашних мер: обработки антисептиками, использования антибактериального мыла, временного прекращения бритья.

Помогут душ и детская присыпка

Чтобы предупредить фолликулит, не допускайте врастания волосков, регулярно используйте скрабы и обновляйте бритвенные станки. Также берегите кожу от повреждений и воздействия агрессивной бытовой химии. Кроме того, не пользуйтесь чужими полотенцами, одеждой и косметическими средствами.

Если вы болеете сахарным диабетом, страдаете от лишнего веса или повышенной потливости, чаще принимайте душ, после чего насухо вытирайте кожу и используйте для проблемных зон детскую присыпку.

Ирина Лебединец

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