Погода в Одессе: что обещают синоптики в воскресенье 7 ноября

Завтра, в воскресенье, 7 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую, но облачную погоду.

Погода в Одессе: дождя не обещают

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 7 ноября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем она поднимется до 11-13 градусов выше нуля.

Погода в Одесской области: ночью будет прохладно

В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 11-16 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.