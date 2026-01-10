Ключевые моменты:

В соответствии с инициативами правительства по физической безбарьерности, Одесса должна была стать удобным городом для людей с ограниченными возможностями.

Однако после того, как мы вместе с Игорем, одесситом, который передвигается на инвалидной коляске, провели рейд по центральным улицам города, стало очевидно, что реальные условия не соответствуют требованиям.

Высокие бордюры, мусорные баки, которые перекрывают пандусы, и отсутствие лифтов на многих важных объектах создают серьезные проблемы для людей с инвалидностью.

Бумажная реформа против суровой реальности

В 2024 году Министерство развития общин и инфраструктуры громко объявило кампанию по физической безбарьерности. Согласно нормам, каждая аптека, магазин или административное здание должно быть доступным. Однако на практике «улучшения» часто существуют лишь для отчетности:

«Пандусы-ловушки»: часто заезды перекрыты мусорными баками или имеют слишком узкие двери, в которые коляска физически не проходит.

Скользкая плитка: некоторые заведения используют глазурованную плитку, на которой коляска просто буксует, а подняться самостоятельно невозможно.

Отсутствие доступа: аптека на углу улиц Сегедской и Независимости – стратегическое место для получения лекарств по госпрограммам – не имеет ни пандуса, ни лифта.

Район парка Победы: зона отчуждения

Улица Добровольцев (бывшая – Говорова) оказалась одной из самых сложных для самостоятельного передвижения.

– Здесь очень высокие бордюры. Передвигаться человеку на коляске практически невозможно. В нашем районе есть только одна доступная аптека на углу, но и туда заехать без посторонней помощи – настоящий квест, – рассказывает Игорь.

Антилидер рейтинга: Ощадбанк

Настоящим стрессом для семьи военного стал визит в отделение Ощадбанка. Вместо удобного пандуса там установили металлический подъемник, который оказался бесполезным металлоломом.

– Здесь ни одна из кнопок вызова персонала не работала – нас просто не слышали, – рассказала жена Игоря Ирина. – А когда я зашла сама и попросила помочь мужу, не реагировали очень долго.

Когда помощь, наконец, появилась, подъемник так и не смогли запустить.

– Нам сказали: идите в другое отделение, – возмущается женщина.

Позитивные примеры: где Одесса действительно доступна

Несмотря на общую удручающую картину, есть бизнес, который уважает своих клиентов с ограниченными возможностями. По опыту семьи военного, это:

Магазин АТБ (Среднефонтанская): удобный заезд, исправные подъемники и обученный персонал, который всегда готов помочь. ТРЦ «Сити-центр»: ситуация с доступностью оценивается как удовлетворительная. Магазин «Мой декор» (ул. Добровольцев): единственное место на всей улице, куда Игорь может попасть самостоятельно и без проблем.

– Жаль, что продукты и лекарства там не продаются, – добавляет жена Ирина.

Напоминаем, в Одессе обновили расписание специальных автобусов для людей с инвалидностью на январь. Всего будет функционировать 21 маршрут, рейсы с 05:00 до 20:00.

