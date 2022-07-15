Герои наших дней: как офицер Дмитрий Чавалах побратимов спас

У него мужественные и одновременно хорошие глаза и четко поставленная речь. Он – хорошо обученный и «обстрелянный» офицер, умеющий грамотно и доступно выражать свои мысли и переживания. Уже 24 февраля, в самом начале войны, уроженец села Соколовка, Ярмолинецкого района Хмельницкой области старший лейтенант Дмитрий Чавалах вел тяжкий бой с рашистами и ценой собственного ранения помог своим побратимам выйти из окружения. А потом три месяца залечивал раны, скрываясь на оккупированной территории… «Одесская жизнь» продолжает цикл рассказов о героях этой войны.

Да, он многое пережил в свои 27 лет и одним из первых после широкомасштабного вторжения россии получил звание Героя Украины. А история его военного пути началась в какой-то степени случайно.

Как Дмитрий понтонером стал

– Еще до 11 класса если бы мне кто-то сказал, что я стану военным, никогда бы не поверил. А тут как раз за несколько месяцев до школьного выпускного нас вызвали в военкомат для прохождения медицинской комиссии на пригодность к службе. Собрал нас у себя в кабинете военный комиссар и говорит: «Ребята, есть возможность поступить в Военный колледж сержантского состава в Каменец-Подольском. Учитесь 2,5 года, будете находиться на полном государственном обеспечении, получите инженерную специальность на образовательно-квалификационном уровне «младший специалист». Одним словом, подумайте», – вспоминает Дмитрий.

И шестеро приятелей ухватились за такое предложение. Да, для проформы взяли небольшую паузу на размышления, еще раз посовещались и окончательно решили: пойдем и снова будем вместе.

Именно таким образом, после удачной сдачи экзаменов, летом 2011 года Дмитрий Чавалах вместе со своими одноклассниками Сашей, Толиком, Олегом, Евгением и еще одним Сашей оказались в Военном колледже.

– Откровенно говоря, в то время это был очень неплохой вариант для меня. Нас с братом воспитывала одна мать, работая санитаркой в больнице. Отец умер, когда мне исполнилось три года. Брат Петр учился в аграрно-техническом университете на платной форме обучения. Если бы еще я поступил в вуза по контракту, матери бы было очень трудно оплачивать обучение обоих сыновей. Поэтому предложение военного оказалось очень кстати, – признается старший лейтенант Чавалах.

Он окончил колледж в период Евромайдана. Правда, выпускные экзамены сдавал уже во Львове, на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, куда был переведен после года обучения в Каменец-Подольском.

А в марте 2014 года младший сержант Чавалах уже прибыл на Одесщину, в Белгород-Днестровский, где начал службу в должности старшего техника понтонной роты понтонно-мостового полка.

Уже в июне того же 2014 года от полка начали готовить первую ротацию в район АТО – в Мариуполь. Дмитрий был среди первых, кто изъявил желание защищать суверенитет и территориальную целостность государства на Востоке Украины. С подобной просьбой он даже подал соответствующий рапорт на имя командира части, но рапорт не удовлетворили.

– Тебе только 19 исполнилось, а там война… Слишком рано, опыта необходимо набраться, – ответил тогда комбат.

А Дима все не унимался, мол, чего это опыта нет? Я же два с половиной года на военного учился! А тут еще со своими товарищами по службе узнал, что на Черниговщине формируется новый инженерно-технический батальон. «Может быть, хотя бы оттуда нас отправят на передовую?» – мелькнула мысль мнение у сержантов-однополчан. И утром они положили на стол комбата рапорты уже с просьбой о переводе на новое место службы в Нежин.

Командир отказывать ребятам не стал да и не имел права, потому что существовало соответствующее распоряжение высшего руководства инженерных войск с требованием направлять на службу в батальон всех желающих. Вот так в начале сентября 2014 года и оказался Дмитрий сначала в Нежине, а вскоре и в АТО.

Первый боевой опыт

Около месяца длился ответственный этап формирования вновь созданной воинской части. Впоследствии еще в течение месяца – боевое ее согласование подразделений. А в начале ноября личный состав батальона уже прибыл на Луганщину, в Новоайдар.

Поселок Новоайдар был определен как место базирования батальона. А в общем, засиживаться там инженерам не приходилось – ежемесячно где-то неделю-полторы они проводили на «передке».

Шел тяжелый 2014 год… После заключения сентябрьских Минских договоренностей о временном перемирии украинские военные закреплялись на занятых позициях. Надо было осуществлять их фортификационное оборудование. Этим и занимались воины инженерно-технического батальона. Группами по назначением отправлялись на первую линию обороны, где обустраивали окопы, оборудовали блиндажи, траншеи, ходы сообщения, укрытия, создавали ошибочные позиции, обеспечивавшие передовые подразделения пехоты светом, водой и проводили маскировку, минирование и разминирование местности. То есть выполняли большой спектр очень необходимых и ответственных задач по обеспечению боевой способности и защиты личного состава и технических средств от огневого воздействия противника

По словам старшего лейтенанта Чалаваха, враг охотился за перемещением инженерной техники батальона. Стрелял по нашим военным из артиллерии, и почти за год пребывания в районе АТО инженеры, к большому к сожалению, не досчитались в своих рядах четырех погибших товарищей по службе…

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От сержанта – к офицеру

Сам же Дмитрий вернулся из Луганщины спустя восемь месяцев с начала командировки. Находясь на передовой, он познакомился со многими ребятами из пехоты. Особенно хорошие отношения у него сложились с военнослужащими 30-й механизированной бригады. Смотрел сержант на тех же офицеров-пехотинцев: профессионально подготовленные, обученные, хорошо вооруженные, мотивированные… А потом как-то задумался: не пойти ли ему самому учиться дальше на офицера? И, как говорится, взвесив все плюсы и минусы, он пришел выводу, что это ему нужно. Правда, немного колебался, по какой специальности поступать в вуз: «управление действиями механизированных подразделений» или «вооружение и техника инженерных войск»? Но все же он решил переквалифицироваться в пехотинца.

Летом 2015 года сержант Чавалах стал курсантом. Через четыре года пребывания в НАСВ он научился многому. А специальность, которую избрал Дмитрий, не позволяла много времени засиживаться на одном месте.

– Три-четыре месяца овладеваем теорией в классах и отрабатываем практику на тренажерах, а затем на месяц-полтора – на полигон, в поля! – вспоминает Дмитрий.

По его утверждению, являясь курсантом, он проверил свою меткость во время ведения огня почти со всего находившегося на вооружении арсенала военного вуза – от ПМ до танка. А особенно будущему офицеру запомнились занятия по строению бронетанковой техники, огневой подготовки и тактики, которые в довольно интересном и познавательном формате проводили такие опытные преподаватели, как полковник Александр Куприненко, подполковник Александр Барабаш и ветеран войны в Афганистане полковник Евгений Вирко. Они учили курсантов азбуке жизни: выживать и побеждать на войне.

«Выведешь подразделение из ООС – станешь ротным»

Летом 2019 года Дмитрий во второй раз вышел из стен Львовского военного вуза, но уже с офицерскими погонами на плечах. По рейтингу обучения он имел право в дальнейшем сам выбрать место дальнейшей службы. И выбор молодого лейтенанта был сделан в пользу 11-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» с местом дислокации в Подольске Одесской области.

– Почему именно эту часть выбрал? Слышал о ней много хороших отзывов. О том, как храбро они сражались с врагом еще в 2014 году. Да и с некоторыми ребятами из этого батальона был знаком: встречался с ними в зоне АТО, недалеко от Счастья, когда они за техникой к нам приезжали, – делится воспоминаниями старший лейтенант Чавалах.

На все про все – принятие должности, раскачку и адаптацию к офицерской службе – лейтенанту дали совсем немного времени. И где-то за полтора месяца он в составе батальона уже был в районе ООС, на Светлодарской дуге, где приходилось попадать под обстрелы из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, противодействовать врагу и приобретать необходимый боевой опыт.

Сосредоточенный и целеустремленный молодой командир взвода не мог не вызывать уважения со стороны командования. И через девять месяцев, когда уже близилась к завершению ротация, комбат решил повысить Дмитрия на должности, выставив условие: «Если справишься с выводом роты – станешь ее командиром»!

Непросто это было сделать молодому лейтенанту. Тем более что взводы вместе с техникой и вооружением были сосредоточены на удалении друг от друга, что значительно усложняло задачу. Но взводный не подвел, оправдал надежду комбата и по возвращении в Подольск полностью заслуженно получил должность командира 1-й мотопехотной роты.

Уже в ранге ротного командира старший лейтенант Чавалах совершил еще одну 9-месячную ротацию в район ООС, где подчиненное ему подразделение вновь дислоцировалось на Светлодарской дуге, неподалеку от Дебальцевской трассы. А также до начала широкомасштабного вторжения россии ему выпала честь участвовать в международных украино-американских учениях «Репид Трайдент», продолжавшихся на Яворовском полигоне.

– Действуя бок о бок с нашими иностранными партнерами, я приобрел очень полезный опыт. К примеру, мы досконально отрабатывали такой элемент ведение боя, как атака переднего края противника во время движения за бронетехникой. Некоторые из наших даже возражали, мол, зачем это нам? Ведь мы, как мотопехотинцы, по своим огневым возможностям атаковать не можем: наша задача – держать оборону. Но инструкторы, да и я тоже объясняли ребятам, что на войне всякое случается и надо быть готовым ко всему, в частности, и к наступательным действиям на позиции противника, – рассказывает комроты.

«Иду на прорыв»

И, как оказалось впоследствии, Дмитрий был прав. С начала февраля 2022 года батальон, в котором служил Дмитрий, находился в составе своей 59-й мотопехотной бригады в районе Олешковских песков Херсонской области. Там же старший лейтенант Чавалах и встретил кровавый рассвет 24 февраля, когда начались взрывы от ракетно-бомбовых ударов.

По словам офицера, в начале мощных обстрелов он, как и другие военные бригады, даже не восприняли их так, как должны были это сделать. Думали, что это какая-то провокация со стороны рашистов с целью отвлечь наши силы обороны из района ООС. Но когда стало известно, что россияне на боевой технике прорвались со стороны Крыма и двигаются на Херсонщину, все поняли: это просто так не закончится и нужно будет вступать в бой.

Командный состав бригады хорошо осознавал, что прорвав административную границу оккупированного Крыма с Украиной, у рашистов есть только один путь в сторону Херсона – через мост, расположенный на расстоянии где-то 50 км от Чаплинки. Если бы наши военные опередили россиян и успели закрепиться на этом мосту, их можно было бы остановить на дальних рубежах от областного центра. И именно с этой целью тогда было принято решение о выдвижении в этом направлении роты старшего лейтенанта Чавалаха. Но уже во время движения их начала бомбить вражеская авиация, и стало понятно, что украинские военные попали в окружение и держать оборону на этом рубеже уже было не рационально.

На ходу колонну развернули и получили приказ двигаться в сторону Антоновского моста, соединяющего Херсон с левобережьем, и закрепиться именно там.

Как оказалось, к тому времени противник уже успел высадить из вертолетов на мосту свой десант. Поэтому, когда первыми начали движение в сторону Херсона тыловые подразделения бригады, на подступах к мосту по ним открыли мощный минометный и автоматный огонь, и они были вынуждены вернуться обратно. Чтобы выйти из окружения выход был одним – идти на прорыв!

– Первой на прорыв пошла танковая рота моего тезки и однокурсника Дмитрия Дозорчего. С утратами они закрепились на другой стороне моста. После этого была сформирована боевая группа из состава двух мотопехотных, одной механизированной рот и роты огневой поддержки. Так что дальше на бронированной технике начали двигаться мы, а танкисты нас прикрывали, – рассказал старший лейтенант Чавалах.

По его словам, только об одном волновался в этот момент ротный: неужели мы не выйдем из окружения и в первый же день войны окажемся в плену? Даже обидно как-то. «Нет!» – тут же успокаивал себя и развеивал плохие мысли Дмитрий: «Прорвемся и еще повоюем!»

Понемногу колонна подошла к определенному объекту и начала продавливать мост. Но уже в начале моста рота Чавалаха понесла потери – от коварного вражеского шара погиб Сергей Косенков.

– В общем, основной удар противника приняли на себя танкисты. По ним враг, в частности, палил из противотанковых управляемых ракет, которыми был уничтожен наш танк. А когда шли на прорыв уже мы, их запас иссяк. Где-то первые 200 метров нашего движения по мосту они еще вели огонь из 82-мм минометов. А когда мы приблизились к ним почти вплотную, рашисты бросили свои минометы и убежали. Да и наши танкисты, закрепившись на другой стороне моста, хорошо прикрывали наш прорыв огнем по силам противника, – рассказал Дмитрий.

Около трех часов, преодолевая расстояние около 1,5 км, с боями двигались Антоновским мостом украинские пехотинцы. Вблизи него находились дачные дома. В них и попрятались оккупанты и преимущественно бросали по украинским защитникам гранаты и вели огонь из стрелкового оружия.

Добралась украинская пехота до своих танкистов, минут десять отдохнули и перезарядили оружие, оценили обстановку – и на позиции…

Их избрали грамотно. Ведь над Антоновским автомобильным мостом также проходило железнодорожное полотно. Возле него – возвышение из насыпного грунта, поднявшись на которое, можно было наблюдать за противником. Там и решили закрепиться подчиненные комроты Чавалаха и прикрывать отход в Херсон остальных подразделений бригады.

– Я потерял сознание, когда до определенной позиции оставалось около 50 метров. По нам начали работать снайперы. По скорости стрельбы, кажется, их было трое. По одному из них, который скрывался за газовым щитом у заправки, мы отработали, и он затих. А вот двоих так и не обнаружили. Я особо не помню, как получил ранение. Все было быстро и, как говорится, на адреналине. Как впоследствии оказалось, пуля прошла на вылет ниже пупка где-то на 10 см и попала почти в пах. Также, кроме меня, тогда же снайперской пулей были ранены еще четверо моих собратьев, а один из них – Сергей Тимков, к большому сожалению, погиб. Но главное, что наша бригада все же прорвалась из окружения. И рашисты так и не смогли этому помешать даже с помощью авиации. Пусть уж без меня, но мои ребята свое задание выполнили, а наводчик БРДМ-2 старший солдат Андрей Климась в бою за Антоновский мост уничтожил вражеский БМП-2, – вспоминает Дмитрий.

В оккупации

Его быстро эвакуировали. Подъехала наша БМП, уверенно стала впереди раненых, с целью маскировки забросали определенный периметр дымовыми шашками, что позволило своевременно вынести пехотинцев из-под вражеского огня. А вскоре их уже передали терробороновцам, доставившим раненых в больницы.

Ни после обеда, как обещал Дмитрий, ни вечером он так и не позвонил матери. В тот же день, 24 февраля, ему была сделана сложная хирургическая операция.

Слава Богу и украинским врачам, утром 26 февраля офицер пришел в себя. Сразу позвонил матери и собратьям, сказал, что жив. А через несколько дней в населенный пункт, где он находится, вошли россияне.

Наши врачи – настоящие Герои, патриоты своей страны, по-настоящему преданные клятве Гиппократа. Когда-нибудь, после Победы, мы обязательно более подробно расскажем об их подвиге с именами и фамилиями. И не только о них, но и о других храбрых украинцах, одним из которых оказался Алексей (имя изменено – прим. авт.). Ведь впоследствии, после выписки Дмитрия из больницы, он с риском для собственной жизни почти три месяца скрывал Героя у себя в квартире.

Да, именно Героя: ведь за тот прорыв на Антоновском мосту, согласно Указу президента Украины №94/2022 от 2 марта 2022 года, старшему лейтенанту Дмитрию Петровичу Чавалаху было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Свою высокую и заслуженную награду Дмитрий еще не получил. А узнал о ней от медицинской сестренки. Она, счастливая, забежала в палату с телефоном и включила трансляцию, где об этом объявлял президент. Через несколько часов после этого ему с приветствием позвонила растроганная мама: «Как ты там, сынок»?

«Спасибо, мама, не волнуйся, все хорошо, я у своих, на нашей подконтрольной территории», – ответил он, скрыв правду о своем настоящем положении. И эти же слова сын повторял еще несколько месяцев. А сам за это время только один раз дышал чистым уличным воздухом, когда тайком перемещался из больницы в квартиру Алексея. Он согласился спрятать его по просьбе общей знакомой – известной певицы и волонтерки Любови Чернецкой. Дмитрий даже представить не может, что бы делал, если бы не ее помощь.

– Подъедет, бывало, машина с оккупантами к дому. Посмотришь в окно, насторожишься. Посмотрю на Алексея, вижу, и он волнуется. Все понимаю – у него семья: жена, дети. И не столько за себя, сколько за них переживаешь. На улицу ни ногой. Люди вокруг испуганы. Увидят незнакомца и мало ли… Но хорошо, что все закончилось удачно: в мае по всем правилам конспирации меня вывезли в Одесскую область. Кто и как? Не отвечу, не имею права. Скажу только, что расстояние, которое по прямой трассе можно преодолеть где-то за полтора-два часа, мы, минуя вражеские блокпосты, осилили за полтора суток. А вскоре после моего отъезда оккупанты все же наведались с проверкой в дом моего спасителя. Выходит, что очень своевременно меня эвакуировали, – поделился воспоминаниями старший лейтенант Чавалах.

Сейчас Герой Украины находится в одном из санаторно-лечебных заведений, где проходит курс реабилитации и медицинскую комиссию на дальнейшую пригодность к службе.

Его даже родственники уже однажды «похоронили». Смотрели они вечернее обращение президента и ошибочно услышали, что Дмитрию присвоили звание героя Украины посмертно. Весь вечер они проплакали и только утром решились позвонить по телефону и высказать соболезнования его матери Антонине Ивановне. А в ответ услышали: «Да вы что? Жив он, я только что с ним по телефону разговаривала».

Да, жив он, наш Герой! Но в состоянии ли он будет продолжать службу, пока еще неизвестно – ранение оказалось серьезным. Дмитрий и до сих пор хромает, но рвется защищать нашу Украину!..

Вячеслав Диордиев

Фото из личного архива Дмитрия Чавалаха и автора