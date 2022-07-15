Переименование одесских улиц: будут изменены сотни названий

Топонимическая комиссия создала рабочую группу, которая определит единые правила переименований и на их основании отработает все предложения. А это означает,что процесс переименования не будет быстрым.

Без системного подхода изменить сотни названий просто невозможно. Предложения поступают от множества одесситов, общественных организаций и партийных групп. И предложений от них множество. Сложности, в связи с этим, возникают и технического, и этического характера.

Сложности переименования: технические

Член топонимической комиссии Александр Бабич рассказывает:

— Например от губернатора пришло переименовать проспект Гагарина в проспект «28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода». Я не знаю, чем не угодил первый в мире космонавт, мне важнее предусмотреть, как нас будет проклинать тот житель улицы, который каждый раз на почте или в паспортном столе будет писать это название.

Может показать, что Бабич испытывает неприязнь к 28-й мехбригаде, но это и близко не так. Его волонтерская организация курирует именно это воинское подразделение, обеспечивая бригаду транспортом и экипировкой.

Еще пример от Александра Бабича:

— Предложила какая-то женщина переименовать 56-ю школу в Школу имени Светлых Героев Азова. При этом, согласно закону, при присвоении юридическому лицу имени, обязательно запрашивается его согласие. От школы согласия не было.

Кроме того комиссия попросила заявительницу уточнить, почему предложена именно такая формулировка, а не «Героев полка «АЗОВ», или «Героев обороны Азовстали». При этом в соцсетях уже разгоняется «зрада» по поводу того, что топонимическая комиссия имеет что-то против защитников Мариуполя.

Сложности переименования: этические

Поступили предложения о переименовании улиц именами деток, погибших от рашистских ракет. Комиссия эти предложения отклонила.

— Сколько ещё погибнет детей, кто знает? Кто пояснит потом маме, почему этим да, а моему НЕТ!? – поясняет Александр Бабич.

Он отметил, что в Одессе обязательно будет улица или сквер, где вспомнят всех погибших, но не каждого в отдельности, потому что иначе город превратится в сплошной мемориал погибшим.

Быстрых переименований не будет

— Мы хотим подбирать такие новые названия вместо бывших российских и имперских так, чтобы минимум 100 лет их не хотелось переименовывать. А потом уже комиссия будет голосовать за это и рекомендовать городскому совету, — говорит Александр Бабич.

По этой причине и была создана рабочую экспертную группу, которая сможет отработать весь список из нескольких сотен названий города и предложить системный подход к их переименованию. Группа будет состоять из историков-краеведов, филологов и юриста.

— Это каторжный и очень кропотливый труд, который невозможно сделать быстро, — считает Александр Бабич.

Напомним, что в Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором.

Также уже стали известны новые названия части одесских улиц.