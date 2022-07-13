Истории героев: как командир вертолета спас экипаж после попадания ракеты

Ракета оторвала вертолету хвост

В тот день это был второй боевой вылет эскадрильи Военно-Морских Сил. Колонна вражеской грузовой и бронированной техники, вооруженная ПЗРК, с севера быстро продвигалась в сторону Николаева, пытаясь взять город в окружение. Выполнив два пуска неуправляемыми ракетами по противнику, экипаж украинского Ми-8 готовился нанести еще один мощный удар. Вертолет подошел максимально ближе к колонне, набрал немного высоты для прицеливания, но в этот момент авиаторы почувствовали удар сзади, и машину начало клонить в левую сторону. Отпала хвостовая балка, вертолет загорелся и стремительно начал терять скорость и равновесие. На раздумья – секунды… Командир экипажа Роман каким-то чудом протянул еще метров 200 и принял решение об аварийной посадке…

Это, наверное, и посадкой в ​​полной мере нельзя было назвать. По словам Романа, в таких случаях: без балки, рулевого винта – вероятность выживания личного состава – минимальна. Но всем смертям назло все три летчика остались в живых. И в этом видна большая заслуга именно командира экипажа, который в критический момент не растерялся, не запаниковал, а, как обычно, оказался на высоте.

Он сделал все, чтобы смягчить приземление и посадил вертолет на шасси, а не на бок, куда так клонило после попадания в машину ракеты.

Легко в учении, тяжело в бою

Роман, как и большинство украинцев, очнулся на рассвете 24 февраля от ракетно-бомбовых ударов. Уже 26 февраля получил первую боевую задачу. Необходимо было высадить десант для укрепления наших позиций перед Херсоном и одновременно осуществить пуск ракет по противнику.

Подобных учебных задач раньше 33-летнему офицеру приходилось выполнять бесчисленное множество. Но, как оказалось, реальные боевые вылеты сильно отличаются от учений. В первом случае все гораздо проще: ты знаешь, где цель, расстояние до нее и как по ней применять вооружение. А в реальном бою все гораздо сложнее, серьезнее и страшнее.

— В реальном бою нет имитации – все по-настоящему. В том числе и радиолокационные средства противника, попав в поле зрения которых ты можешь стать целью для зенитно-ракетных комплексов противника. Кроме этого, когда работаешь по колоннам, то сплошь и рядом враг находится в движении. Пыль от этого поднимается невероятная. Поэтому необходимо убедиться: действительно ли это чужие, а не свои, чтобы по ошибке не открыть «дружественный» огонь, — объяснил Роман.

26 февраля экипаж Ми-8 после выполнения задания вернулся к месту базирования. А вот в начале марта вертолет был подбит… Тогда вертолетчики выполняли задание звеном из четырех вертолетов, и именно Роман был ведущим этого звена. Приблизившись к колонне, украинские летчики разглядели рашистскую букву Z и открыли огонь Три вертолета хорошо отработали и вернулись на базу, а вот один потеряли…

Раненые, но живые

Но главное, что все члены экипажа выжили, причем не получив тяжелых ранений.

— Когда мы таким образом вынужденно приземлились, сразу наложили жгут на ногу второму летчику, у которого, как оказалось, был перелом нижней конечности. У меня во время падения была повреждена нога, обгорело лицо и левая рука. Бортмеханик оказался среди нас самым стойким. Он при приземлении ударился спиной, но мог самостоятельно передвигаться. Поэтому, когда через пять минут мы увидели неподалеку машину, то именно он выдвинулся в ее сторону. Как оказалось, там был местный фермер. Именно он эвакуировал нас с места происшествия в районную больницу, за что мы ему искренне благодарны. А потом нас уже перевели в военный госпиталь, — рассказал Роман.

Первый звонок — жене

По словам офицера, в результате падения его мобильный был поврежден. Поэтому первое, что он сделал, это попросил телефон и позвонил жене. Надо было немедленно доложить о событии командованию части, а наизусть он знал только номер любимой.

Что-то скрывать от нее было невозможно. Ведь она должна была выйти на связь с руководящим составом Романа и в подробностях рассказать о случившемся. Конечно, от услышанного ее голос стал дрожать. Женщина нервничала, какое-то время не могла сосредоточиться, постоянно что-то переспрашивала. Но поняв, что с мужем все хорошо, нашла в себе силы успокоиться и, впоследствии, точно передала в часть услышанную информацию.

Из трех членов экипажа Ми-8, который был сбит в марте Николаевской области, сейчас на лечении находится только второй летчик. Остальные, в том числе и Роман, – в строю! Он и дальше сосредоточен на выполнении новых боевых задач. И для того, чтобы это делать эффективнее, офицер надеется на скорейшее получение современной техники.

Нужна модернизированная техника

— Вся наша эскадрилья – это достаточно мотивированная, обученная и мощная боевая единица. У всех за плечами сотни часов налета и безумное желание уничтожать врага. Но лучше это делать на модернизированных летательных аппаратах. Хорошо бы было, чтобы они были оснащены оборудованием, которое бы, к примеру, позволяло рассмотреть момент нанесения вражеского удара по вертолету и в зависимости от обстоятельств быстро принимать решение о применении вооружения, маневра или ухода, — поделился собственными мыслями Роман.

Из охраны президента в летчики

В детстве он серьезно занимался футболом на позиции вратаря. Впоследствии учился в техникуме пищевых технологий, проходил срочную службу в Роте почетного караула элитного Президентского полка, принимая участие в торжествах по случаю государственных праздников, церемониях по встрече высокопоставленных должностных лиц иностранных государств и обеспечивая проведение военных парадов. Именно во время одного из таких парадов, с участием военной авиации, Роман поднял глаза к небу, и не отрывая взгляда наблюдая за тем, как кружили и выполняли фигуры высшего пилотажа летчики-мастера. Он так увлекся, что в итоге решил стать военным летчиком.

После срочной службы Роман четыре года учился в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Впоследствии служил в Крыму, в 2014 выводил оттуда авиационную технику из-под российского удара, перевозил грузы в район АТО. За годы своей военной службы офицер налетал сотни часов и овладел многими типами вертолетов, среди которых Ми-8, Ми-14, Ка-27, Ка-226.

А ныне в его жизни новое тяжелое испытание – безжалостная война, которая уже оставила свои рубцы на теле Романа. А еще у него большое желание уничтожать врага, вернуться домой с Победой, обнять жену и семилетнего сына и сделать все возможное, чтобы не оккупанты, а украинцы решали, в какой стране им жить и какую страну строить. И чтобы реализовать эту мечту, он за ценой не постоит!

Автор Вячеслав ДИОРДИЕВ

На снимке: военный авиатор Роман. Фото автора

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