Приставал к прохожим и называл Одессу «русским городом»: патрульные задержали любителя «россиюшки» (видео)

В Одессе патрульные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который приставал к прохожим, выкрикивая пророссийские лозунги. Об этом сообщается в видеоотчете Патрульной полиции Одесской области за прошедшие сутки.

Как рассказала спикер областного управления Патрульной полиции Алла Марченко, поздним вечером 14 июля в полицию обратилась женщина и рассказала, что по улице ходит пьяный мужчина, пристает к людям, выкрикивая лозунги в поддержку страны-агрессора. В частности, он заявил прохожему, что «россиюшка – твоя будущая страна», а Одесса якобы «русский город».

Поклонника «русского мира» немедленно задержали. В его мобильном телефоне обнаружили переписку с российскими абонентами. Теперь с ним будут работать соответствующие службы.

Также накануне в Киевском районе задержали мужчину, который фотографировал госучреждение. При нем была просроченная пресс-карта сотрудника одного из телеканалов. Пояснить свои действия «репортер» не смог, и поэтому его передали в соответствующие службы для выяснения всех обстоятельств.

В целом, по данным Патрульной полиции, за прошедшие сутки одесские стражи порядка отработали 878 вызовов. В отделение полиции доставили 12 нарушителей комендантского часа. Также полицейские проверили 68 подозрительных лиц, выявили 5 человек с наркотиками и остановили 9 пьяных водителей.