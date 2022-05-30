Герои наших дней: командир батальона одесской бригады вывел из окружения 10 раненых бойцов

Командир батальона одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший лейтенант Сергей Ткачук героически вывел из полного окружения раненых бойцов. О подвиге своего побратима бойцы мехбригады рассказали на своей странице в Facebook.

В апреле командование поставило Сергею сверхсложную задачу – доставить окруженным рашистами бойцам в одном из сел оружие и эвакуировать оттуда раненых. Боец согласился, хоть и осознавал все риски.

«Мне казалось, что это билет в один конец, но приказы командования не обсуждаются. Ночью мы двинулись по морю. Дорога была нелегкой, более четырех часов мы шли посреди шторма»,

– рассказал Сергей.

Заранее предупредив командиров окруженных подразделений, Сергей по прибытию использовал огонь дружеской артиллерии в качестве прикрытия и начал оперативно передавать вооружение и забирать раненых.

«Россияне нас заметили только когда выходили оттуда. И тогда начался кошмар. Лодка была перегружена, мы не могли отойти быстро. А орки били прицельно – еще метр, и было бы прямое попадание с БМП-3. Тогда волна опустила нас, и снаряд пролетел мимо. Связь исчезла, ротные доложили, что мы можем не вернуться. Но дал Бог, все обошлось».

Через некоторое время продолжать идти по морю стало невозможно. Лодка постепенно тонула, а вода была ледяной. Раненые волновались, говорили, что лучше «погибнуть на суше, чем в море». Но Сергей сохранял покой.

«Мы высадились дальше места назначения. Кто мог идти, двинулся со мной. Им было тяжело, но останавливаться было нельзя. Дошли до одного из населенных пунктов, где вызвали поисковую бригаду»,

– рассказал боец.

Еще по теме: Одесская мехбрига показала уничтожение вражеской БМП-3 с подрывом боекомплекта

Благодаря героическим и профессиональным действиям Сергея Ткачука были спасены жизни 10 защитников. Сейчас они получают медицинскую помощь, а Сергей продолжает выполнять боевые задания.

«Единственное, что было страшно – утопиться в том шторме. Потому что я хотел людей спасти. Побратимы сказали мне, что на такое способен только я. Не знаю, почему. Наверное, доверяют».

За проявленное мужество и самоотверженные действия Указом президента Украины старший лейтенант Сергей Ткачук награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. А приказом министра обороны Украины за выдающиеся заслуги в обеспечении обороноспособности Украины и безупречную военную службу, высокий профессионализм, честь и доблесть ему вручили наградной пистолет Glock-19.

Сергей Ткачук начал свой боевой путь солдатом в далеком 1998 году. С 2014 года защищает Украину от российской агрессии. Дома его с победой ждут жена и две дочери.

«Подобная история – пример исторического героизма украинского народа и благодаря таким поступкам мы непременно победим!»,

– добавили бойцы одесской мехбригады.

Фото с Facebook-страницы 28-й отдельной мехбригады имени Рыцарей Зимнего Похода