Раненый танкист из одесской мехбригады прополз 6 километров, чтобы добраться к своим

Его считали убитым, но он с перебитыми ногами километр за километром, на локтях и коленях, добирался к своим… Пронзительную историю рассказали бойцы одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как рассказали в мехбригаде, боец 28-й бригады механик танка Т-64 по имени Сергей (фамилию его сослуживцы не уточняют), подорвался на мине в разбитом оккупантами селе на Юге Украины.

«Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Танк Сергея взорвался на мине… Вокруг него только российская техника и солдаты и то, что они приносят на нашу землю: пепелища и уничтожение, сожженные автомобили и разбитые дома местных жителей. В середине него – жгучая боль от ранения и еще более адское желание выжить, несмотря ни на что»,

– рассказывают рыцари из 28-й бригады на своей странице в Facebook.

Боец вспоминает, что когда он очнулся, понял, что ранен и находится внутри взорванного танка и нужно срочно убираться прочь.

«Он смог вылезть, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее. Раздались очередные взрывы, выстрелы, грохот приближающегося вражеского танка.. Сергей начал рыть землю руками, разгребать под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже. Рашистский танк подъехал ближе, разглядел наш взорванный Т-64, его изуродованную часть, его открытые люки. «Если найдут – то живым уже не останусь», – промелькнуло в голове Сергея, и он, затаив дыхание, еще сильнее прижался к земле. Рашисты уехали, но начался очередной бой…»,

– вспоминают сослуживцы героя наших дней.

Почти сутки Сергей без мобильной связи и без надежды на помощь, но со страшной болью в раненых ногах скрывался от врагов. И думал тогда только об одном: надо выбраться и выжить.

В конце концов он отважился на отчаянный шаг – раненым добираться до своих – и пополз.

Со страшной болью в перебитых ногах, в горячке и с невыносимой жаждой без глотка воды, скрываясь от постоянных обстрелов и беспилотников, прочесывавших территорию – он преодолел около 6 километров. И только когда ему удалось взобраться на холм, его мобильный телефон снова заработал, и Сергей смог дозвониться до сослуживцев. Он объяснил, где он находится, и в то же время из последних сил продолжил ползти в сторону ожидаемой помощи.

Его побратимы успели вовремя – они нашли и забрали Сергея когда у него уже не осталось сил не то что ползти, но даже говорить. Его увезли и передали медикам.

Спустя несколько дней танкист пришел в себя. Сейчас он спокойно рассказывает о своем спасении и при этом не жалуется на боли в ногах и инвалидную коляску.

Единственное, из-за чего расстраивается боец, так это из-за прогноза врача, что ходить сможет не раньше чем через полгода. И, конечно, оттого, что война еще не закончилась. Впрочем, Сергей убежден, что его собратьям, украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги.

Фото с Facebook-страницы 28-й отдельной мехбригады