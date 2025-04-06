С чем связано обострение?
Весной многие пациенты ощущают ухудшение состояния кожи: угревые высыпания, грибковые поражения, бактериальные инфекции, аллергические реакции. Такое обострение обусловлено целым рядом сезонных факторов.
Один из основных факторов – резкие перепады температуры и влажности воздуха, которые влияют не только на общее самочувствие, но и на состояние кожи, вынужденной постоянно адаптироваться.
Роль играет и ослабление иммунной системы после зимы.
Кроме того, весной организм подвергается более активному воздействию ультрафиолета и сильных аллергенов – в частности, пыльцы деревьев и растений.
Сказывается на состоянии кожи и сезонная гормональная перестройка организма – это особенно заметно у людей с хроническими дерматологическими заболеваниями, такими как акне и себорейный дерматит, которые часто «расцветают» именно весной.
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Какие симптомы могут усилиться?
Весной часто обостряются такие распространённые кожные заболевания, как:
- псориаз и экзема (симптомы становятся более выраженными: сухость кожи, зуд, воспаление, появление высыпаний или псориатических бляшек);
- аллергический, контактный и солнечный дерматит (характерные симптомы: покраснение, отёчность, высыпания, зуд);
- грибковые инфекции (дерматофития (грибковое поражение стоп) и кандидоз (молочница кожных складок), типичные симптомы: покраснение, раздражение, зуд, неприятный запах, белесый налет).
К распространённым вирусным инфекциям, вызывающим поражения кожи, относятся герпес и вирус папилломы человека (ВПЧ). Они часто находятся в организме в «спящем» состоянии, но на фоне сезонного гиповитаминоза и ослабления иммунитета могут «проснуться». Герпес проявляется жжением и болезненными высыпаниями в виде мелких пузырьков, ВПЧ – появлением на коже небольших доброкачественных новообразований – папиллом и бородавок.
Наконец, из-за усиленной выработки кожного сала весной часто обостряются акне, угревая сыпь и себорейный дерматит, проявляющиеся характерными высыпаниями, шелушением, зудом и покраснением.
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Как бороться?
Предотвратить весеннее обострение кожных инфекций или снизить его проявления поможет здоровый образ жизни, правильный уход за кожей и внимательное отношение к организму.
Скорректируйте питание
- Уменьшите потребление сладкого и выпечки, так как избыток сахара способствует размножению грибков и бактерий;
- Увеличьте долю свежих овощей и фруктов в рационе, акцентируя внимание на сезонные продукты;
- Употребляйте достаточное количество белка (рыба, нежирное мясо, бобовые), необходимого для обновления клеток кожи;
- Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания и шелушения кожи.
Примите курс витаминов и минералов
- Особое внимание уделите витаминам группы B, а также A, C и D.
Будьте физически активными
- Прогулки, бег, велосипедные поездки, плавание повышают общий тонус организма, улучшают кровообращение, а значит, и состояние кожи.
Контролируйте стресс
- Регулярно используйте методы релаксации – дыхательные практики, йогу, медитацию.
Следите за гигиеной
- Выберите в аптеке мягкий уход за кожей (обычное мыло и гель для душа не подходят при проблемной коже);
- Используйте только индивидуальные полотенца, ежедневно меняйте нательное белье и носки (при повышенной потливости – дважды в день);
- Обрабатывайте обувь противогрибковым средством.
Регулярно проветривайте жилое помещение
Защищайте кожу от агрессивных факторов
- В солнечную погоду применяйте солнцезащитные средства с SPF не ниже 50;
- Избегайте контакта с бытовой химией без перчаток – сухая, раздражённая кожа легче поддаётся инфекциям.
Планово посещайте дерматолога или иммунолога
- В некоторых случаях целесообразна превентивная терапия или поддерживающий курс витаминов.
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Какое лечение назначат?
Если избежать обострения не удалось, специалист назначит необходимый курс лечения. В зависимости от возбудителя это могут быть антибактериальные мази, комбинированные препараты с кортикостероидами, антисептические растворы (хлоргексидин, мирамистин) для местной обработки воспалений, противовирусные и иммуномодулирующие препараты, местные или системные антимикотики при грибковой инфекции.