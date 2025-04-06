С чем связано обострение?

Весной многие пациенты ощущают ухудшение состояния кожи: угревые высыпания, грибковые поражения, бактериальные инфекции, аллергические реакции. Такое обострение обусловлено целым рядом сезонных факторов.

Один из основных факторов – резкие перепады температуры и влажности воздуха, которые влияют не только на общее самочувствие, но и на состояние кожи, вынужденной постоянно адаптироваться.

Роль играет и ослабление иммунной системы после зимы.

Кроме того, весной организм подвергается более активному воздействию ультрафиолета и сильных аллергенов – в частности, пыльцы деревьев и растений.

Сказывается на состоянии кожи и сезонная гормональная перестройка организма – это особенно заметно у людей с хроническими дерматологическими заболеваниями, такими как акне и себорейный дерматит, которые часто «расцветают» именно весной.

Какие симптомы могут усилиться?

Весной часто обостряются такие распространённые кожные заболевания, как:

псориаз и экзема (симптомы становятся более выраженными: сухость кожи, зуд, воспаление, появление высыпаний или псориатических бляшек);

(симптомы становятся более выраженными: сухость кожи, зуд, воспаление, появление высыпаний или псориатических бляшек); аллергический, контактный и солнечный дерматит (характерные симптомы: покраснение, отёчность, высыпания, зуд);

(характерные симптомы: покраснение, отёчность, высыпания, зуд); грибковые инфекции (дерматофития (грибковое поражение стоп) и кандидоз (молочница кожных складок), типичные симптомы: покраснение, раздражение, зуд, неприятный запах, белесый налет).

К распространённым вирусным инфекциям, вызывающим поражения кожи, относятся герпес и вирус папилломы человека (ВПЧ). Они часто находятся в организме в «спящем» состоянии, но на фоне сезонного гиповитаминоза и ослабления иммунитета могут «проснуться». Герпес проявляется жжением и болезненными высыпаниями в виде мелких пузырьков, ВПЧ – появлением на коже небольших доброкачественных новообразований – папиллом и бородавок.

Наконец, из-за усиленной выработки кожного сала весной часто обостряются акне, угревая сыпь и себорейный дерматит, проявляющиеся характерными высыпаниями, шелушением, зудом и покраснением.

Как бороться?

Предотвратить весеннее обострение кожных инфекций или снизить его проявления поможет здоровый образ жизни, правильный уход за кожей и внимательное отношение к организму.

Скорректируйте питание

Уменьшите потребление сладкого и выпечки, так как избыток сахара способствует размножению грибков и бактерий;

Увеличьте долю свежих овощей и фруктов в рационе, акцентируя внимание на сезонные продукты;

Употребляйте достаточное количество белка (рыба, нежирное мясо, бобовые), необходимого для обновления клеток кожи;

Пейте больше воды, чтобы избежать обезвоживания и шелушения кожи.

Примите курс витаминов и минералов

Особое внимание уделите витаминам группы B, а также A, C и D.

Будьте физически активными

Прогулки, бег, велосипедные поездки, плавание повышают общий тонус организма, улучшают кровообращение, а значит, и состояние кожи.

Контролируйте стресс

Регулярно используйте методы релаксации – дыхательные практики, йогу, медитацию.

Следите за гигиеной

Выберите в аптеке мягкий уход за кожей (обычное мыло и гель для душа не подходят при проблемной коже);

Используйте только индивидуальные полотенца, ежедневно меняйте нательное белье и носки (при повышенной потливости – дважды в день);

Обрабатывайте обувь противогрибковым средством.

Регулярно проветривайте жилое помещение

Защищайте кожу от агрессивных факторов

В солнечную погоду применяйте солнцезащитные средства с SPF не ниже 50;

Избегайте контакта с бытовой химией без перчаток – сухая, раздражённая кожа легче поддаётся инфекциям.

Планово посещайте дерматолога или иммунолога

В некоторых случаях целесообразна превентивная терапия или поддерживающий курс витаминов.

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Какое лечение назначат?

Если избежать обострения не удалось, специалист назначит необходимый курс лечения. В зависимости от возбудителя это могут быть антибактериальные мази, комбинированные препараты с кортикостероидами, антисептические растворы (хлоргексидин, мирамистин) для местной обработки воспалений, противовирусные и иммуномодулирующие препараты, местные или системные антимикотики при грибковой инфекции.