Здесь не ждут, чтобы кто-то сделал

В начале 90-х в доме жили семьи военнослужащих из воинской части Госспецсвязи, которая здесь дислоцировалась, и строители, которые были задействованы на строительстве этого сооружения. Позже пятиэтажку пополнили семьи правоохранителей и гражданских.

И когда дом, как и остальные, был снят с баланса горсовета, то есть перешел на самообслуживание, все жители объединились.

Избрали старшего дома — Игоря Строева. Создали домовой комитет, в который вошли представители всех четырех подъездов. И начали работать.

Раз в две недели устраивали массовые уборки — это, кстати, продолжают делать и по сей день, как и еженедельное дежурство на каждом этаже. Раз в месяц проводят генеральную уборку и дважды в год — субботник.

Установили скамейки и столики, обустроили детскую площадку, которую разрисовали в яркие цвета.

Было, что мужчины сами перекрывали крышу. А зимой, когда выпадало много снега, всегда вместе чистили и крышу, и двор. Здесь никогда не ждали и не ждут, чтобы кто-то пришел и сделал.

У одних — подсолнухи, у других — сакура

Жители каждого подъезда стремятся, чтобы их парадная отличалась чем-то оригинальным. Одни разрисовывают стены подсолнухами и мальвами, другие — цветущей сакурой и раскидистыми деревьями. Украшают лестничные площадки живыми цветами, декором, впрочем, как и двор.

Наиболее оригинально подошли к делу жильцы третьего подъезда. Они создали новый современный дизайн, где каждый этаж имеет свой цвет и узор, а все их объединяет черно-белая композиция из квадратов, выполненная в технике «три Д».

— Самый важный этап ремонта — отделка. Решили, что работать будем с краской. Выбирали оттенки, смешивали цвета, накладывали узоры, искали интересные решения. Нам хотелось осовременить подъезд, создать что-то уникальное, чтобы это добавляло хорошего настроения, — рассказывает строитель и предприниматель, один из инициаторов проекта Сергей Адамов.

Это в основном на его плечи легла организация работы, начиная с отбивки штукатурки и заканчивая дизайнерским оформлением. Свои задумки и эскизы Сергей выносил на совет соседей. Обсуждали, спорили и принимали совместные решения.

Сами сбивали штукатурку и чистили стены

Присоединился к воплощению отцовского замысла и сын Сергея Адамова Андрей, который сейчас в армии, и все мужчины подъезда. Также жители квартир взяли на себя подготовительные работы — снимали старые панели и штукатурку, делая фактуру стен чистой для нанесения новых материалов.

— Это не первое дело, которое мы делаем совместно и за собственные средства. Регулярно проводим уборку, обустраиваем двор, высаживаем деревья и цветы, ремонтируем подъезды, крыльца. Говорят, что дело спорится, когда за него берется громада. Вместе действительно легче воплощать задуманное. Поэтому искренне благодарна всем, кто приобщается к хорошим делам, — говорит председатель объединения совладельцев жилого дома №1 Виктория Мураховская.

ОСМД создали, когда крыша потекла

К созданию объединения совладельцев многоэтажного дома жители подходили взвешенно. Изучали документы, искали плюсы и минусы. Думали не один год. Однако ни визиты тогдашнего председателя райгосадминистрации, ни убедительные примеры не побудили жителей к принятию решения.

Пока не грянул гром: после каждого малейшего дождика начала протекать крыша. Больше всего страдали квартиры пятого этажа. Но проблему взялись решать все жители, с первого по пятый этаж. Ремонт собственными силами лишь ненадолго давал передышку. Нужно было делать что-то кардинальное. Тогда и забили тревогу.

В первую очередь создали ОСМД, которое действует и сегодня. Избрали председателя и бухгалтера, в каждом подъезде назначили своего кассира, который собирает средства на нужды подъезда и дома. Наняли человека, который убирает двор, подъезды. Но и субботник никто не отменял. Все охотно принимают участие в наведении порядка.

Чтобы устранить проблему с протеканием крыши, писали письма во все инстанции, встречались с руководством тогда еще Кодымского района. В результате крыша дома была перекрыта за счет государственного и областного бюджетов.

Посиделки по-соседски

Раньше, когда жители дома №1 на Садовой завершали ремонты или большие уборки, они все вместе устраивали День добрых соседей. За широким столом, заботливо накрытым женщинами, собиралась вся многоквартирная семья. С юмором вспоминали, как все начиналось, пели, танцевали. И, конечно, обсуждали новые планы по дальнейшему обустройству дома и территории вокруг.

В эти военные годы субботник также проводят — заботиться о порядке надо всегда, как и донатить на ВСУ, приближая победу.

Читайте также: