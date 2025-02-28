Почему возникают цыпки?

— С точки зрения медицины, цыпки в большинстве случаев являются проявлениями холодового дерматита, который возникает как реакция кожи на воздействие мороза и ветра. Основная причина развития такого дерматита — это чрезмерная потеря влаги кожей под воздействием низкой температуры окружающей среды и других неблагоприятных внешних факторов. Вследствие обезвоживания защитный барьер кожи нарушается, и на руках возникают сухие чешуйки, болезненные трещины, загрубевшие участки с покраснением и шелушением. Иногда подобные проблемы могут появляться и на лице, шее, голенях или стопах.

Цыпки способны легко возникнуть у человека любого возраста и пола. Но все же к образованию цыпок более склонны люди с сухой и чувствительной кожей, а также те, кто пренебрегает уходом за руками. Пациентов из группы риска дерматологические проблемы могут беспокоить не только зимой, но и круглый год.

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Что может вызвать чрезмерную сухость?

Кроме погодных условий, спровоцировать чрезмерную сухость кожи и появление ципок могут:

постоянный контакт кожи рук с водой и химическими веществами (моющими средствами, стиральным порошком, антисептическими гелями);

наследственность — склонность к сухости кожи часто заложена генетически;

аллергические патологии связаны с нарушением целостности эпидермиса и работы иммунной системы;

гормональный дисбаланс (во время менопаузы);

эндокринные нарушения (заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и т.д.);

дефицит витаминов и микроэлементов (недостаток витаминов A, B, C, D, E и K, цинка и железа);

серьезные хронические заболевания (атеросклероз, вирусный гепатит, синдром Рейно, васкулит);

естественный процесс старения (с возрастом многие пожилые люди страдают ксерозом — патологической сухостью кожи).

Когда идти к врачу?

Если цыпки беспокоят вас нечасто и после нескольких дней использования крема для рук проходят самостоятельно, не о чем волноваться. Но если вы систематически наблюдаете шелушение, покраснение и зуд на тыльной стороне ладоней, вам нужна консультация врача, иначе микротрещины могут перейти в раны на открытом участке кожи и привести к инфекции и воспалению.

После обследования дерматолог исключит заболевания с подобными симптомами (псориаз, экзему, атопический дерматит) и порекомендует меры лечения и профилактики. Для восстановления и увлажнения кожи используют кремы и мази с пантенолом, мочевиной, фосфолипидами, пептидами, натуральными маслами, витаминами А и Е, ланолином, гиалуроновой и линолевой кислотами. В некоторых случаях назначаются гормональные и антигистаминные средства. Также при кожных проблемах эффективна физиотерапия, прием витаминных комплексов и диетических добавок.

Как предотвратить проблему?

Возникновение проблем с кожей помогут предотвратить простые меры:

всегда носите с собой легкий увлажняющий крем и используйте его в течение дня, как только есть такая возможность;

исключите использование косметики и средств для рук, содержащих спирт — в частности, санитайзеров и антибактериальных салфеток;

мойте руки теплой водой и гель-мылом с увлажняющими компонентами или детским мылом.

Помогут сок алоэ и овсяный кисель

От сухости и воспаления кожи на руках хорошо помогают ванночки из лекарственных трав, обертывания с оливковым маслом и смазывание рук соком алоэ.

Для смягчения кожи и заживления микротрещин рекомендуется ванночка из овсяного киселя. Разварите в 1,5 литра воды 3 столовые ложки овсяных хлопьев. Добавьте столовую ложку растительного масла (в идеале — льняного). Окуните в теплый отвар руки на 15-20 минут, затем промойте их водой, высушите и нанесите жирный крем.

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