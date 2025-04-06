З чим пов’язане загострення?

Навесні багато пацієнтів відчувають посилення шкірних проблем: вугрових висипань, грибкових уражень, бактеріальних інфекцій, алергічних реакцій. Подібне загострення зумовлене цілою низкою сезонних чинників.

Один з основних – різкі коливання температури й вологості повітря, які позначаються не тільки на загальному самопочутті, а й на стані шкірного покриву, змушеного постійно адаптуватися.

Відіграє роль і ослаблення імунної системи після зими.

Крім того, навесні організм піддається активнішому впливу ультрафіолету і сильних алергенів – зокрема, пилку дерев і рослин.

Впливає на стан шкіри й сезонна гормональна перебудова організму – це особливо помітно у людей з такими хронічними дерматологічними захворюваннями, як акне та себорейний дерматит, які нерідко «розквітають» саме навесні.

Які симптоми можуть посилитися?

Навесні дуже часто загострюються такі поширені шкірні захворювання, як:

псоріаз та екзема (стають яскравішими їх симптоми: сухість шкіри, свербіж, запалення, утворення висипу або псоріатичних бляшок);

(стають яскравішими їх симптоми: сухість шкіри, свербіж, запалення, утворення висипу або псоріатичних бляшок); поява або загострення алергійного, контактного й сонячного дерматиту (характерні симптоми при цьому: почервоніння, набряклість, висипання, свербіж);

(характерні симптоми при цьому: почервоніння, набряклість, висипання, свербіж); грибкові інфекції (дерматофітія (грибкове ураження стоп) і кандидоз (молочниця шкірних складок), типові симптоми: почервоніння, подразнення, свербіж, неприємний запах, білястий наліт).

До поширених вірусних інфекцій, що спричиняють пошкодження шкіри, належать герпес і вірус папіломи людини (ВПЛ). Часто вони перебувають в організмі в «сплячому» стані, але на тлі сезонного гіповітамінозу й зниження імунітету можуть «прокинутися». Герпес проявляється печінням і появою болісних висипів у вигляді дрібних пухирців, ВПЛ – виникненням на шкірі невеликих доброякісних новоутворень – папілом і бородавок.

Нарешті, через збільшення продукції шкірного сала навесні часто загострюється акне, вугровий висип і себорейний дерматит, що проявляються характерними висипами, лущенням, свербінням і почервонінням.

Як боротися?

Запобігти весняному загостренню шкірних інфекцій або ж знизити його прояви допоможе здоровий спосіб життя, правильний догляд за шкірою та уважне ставлення до власного організму.

Скорегуйте харчування

скоротіть вживання солодощів і випічки, оскільки надлишок цукру стимулює ріст грибків і бактерій;

збільште в раціоні частку свіжих овочів і фруктів, роблячи акцент на сезонних продуктах;

вживайте достатню кількість білка (риба, нежирне м’ясо, бобові), необхідного для оновлення клітин шкіри;

пийте більше води, щоб уникнути зневоднення і лущення шкірного покриву.

Пропийте курс вітамінів і мінералів

Приділить особливу увагу вітамінам групи B, а також A, C і D.

Будьте фізично активними

Піші прогулянки, біг, їзда на велосипеді, плавання підвищують загальний тонус організму, покращують кровообіг, а отже, і стан шкіри.

Контролюйте стрес

Регулярно використовуйте методи релаксації – дихальні практики, йогу, медитацію.

Стежте за гігієною

підберіть в аптеці м’який щадний догляд за шкірою обличчя й тіла (звичайне мило і гель для душу при проблемній шкірі не годяться);

використовуйте тільки індивідуальні рушники, щодня міняйте натільну білизну та шкарпетки (при підвищеній пітливості робіть це двічі на день);

обробляйте взуття протигрибковим засобом.

Регулярно провітрюйте житлове приміщення

Захищайте шкіру від агресивних чинників

у сонячну погоду використовуйте сонцезахисні засоби з SPF не нижче 50;

уникайте контакту з побутовою хімією без рукавичок – суха, подразнена шкіра легше піддається інфікуванню.

Планово відвідуйте дерматолога або імунолога

У деяких випадках доцільною є превентивна терапія або підтримувальний курс вітамінів.

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Яке лікування призначать?

Якщо ж загострення уникнути не вдалося, спеціаліст призначить необхідний курс лікування. Залежно від збудника, це можуть бути антибактеріальні мазі або комбіновані препарати з кортикостероїдами, антисептичні розчини (хлоргексидин, мірамістин) для місцевої обробки запалень, противірусні та імуномодулюючі препарати, місцеві або системні антимікотики в разі грибкової інфекції.