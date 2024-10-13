Этот одессит помог основать государство Израиль и рассказал правду о россии

Два Жаботинских

Как минимум двое Жаботинских вошли в новейшую историю Украины. Это Леонид и Владимир. Леонид Иванович – (1938-2016) – известный украинский спортсмен, в его честь у нас выпустили памятную монету. Он 2-кратный абсолютный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, 4-кратный чемпион мира, 2-разовый чемпион Европы, 5-разовый чемпион СССР, многократный рекордсмен мира.

Хотите о нем подробней? Переходите по этой ссылке. Интересно ведь будет узнать, как у мужичка 193 см ростом, весом 180 кг и с 48-м размером обуви, у которого Шварценеггер с уважением просил автограф, три дебила на темной улице в его родном Запорожье попросили закурить.

Одессит с израильских шекелей

Владимир (Зеев) Евнович Жаботинский (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк) жизнь прожил тоже не даром, и улицу в его честь в Одессе назвали «не за красивые глаза».

Пару месяцев назад на нашем сайте был интереснейший биографический материал Марии Котовой «Белая ворона для Одессы и всего мира»: одесские адреса Владимира Жаботинского». Настоятельно рекомендую!

А сейчас, ко дню его рождения, который будет 17 октября, этого знаменитого одессита – писателя, поэта, журналиста, переводчика, а еще – одного из лидеров сионистского движения, я решил представить вниманию наших читателей новые грани этой незаурядной персоны.

Он стал одним из основателей Государства Израиль, его изображение – на монетах и банкнотах Израиля достоинством 100 шекелей.

Жаботинский об отношении россии к Украине

Ниже мы приведем некоторые мудрые, самой жизнью подсказанные мысли Владимира Жаботинского об Украине и россии. Они сейчас более, чем актуальны.

«Разрешение спора о национальном характере россии почти всецело зависит от позиции, которую займет 30-миллионный украинский народ. Согласится он обрусеть – россия пойдет по одной дороге, не согласится – она волей-неволей пойдет по другому пути. Прекрасно поняли это правые в Государственной Думе. Когда решался вопрос о языках инородческой школы, они, смеху ради, голосовали даже «за» каких-то «шайтанов» и «казанских греков»; они даже не подняли рук против еврейского языка, очевидно, желая сделать весь законопроект ненавистным и неприемлемым для начальства; но когда речь зашла об украинском языке, они отбросили и паясничество, и хитроумные расчеты и просто подняли руки «против», ибо почуяли, что тут самое опасное место, решительный шаг, при котором ни шутки шутить, ни лукаво мудрствовать не приходится».

«Культуры создаются национальностями, и каждая из национальностей ревниво бережет свою культуру и противится, когда сосед ей навязывает свою, хотя бы сосед этот числился ей двоюродным братом «по расе» и единоутробным «по племени». Хорваты и словинцы – и тесные соседи, и близкая родня по расе, племени, вере и т.д., и даже языки их куда ближе друг другу, чем русский с украинским; однако это две разные национальности с двумя разными культурами. Кто «украинец по национальности», для того все остальное родство по племени, по расе и т.д. может иметь только побочное значение: при выборе культуры решающий голос принадлежит не «расе», не «племени», а осознанной национальности».

«Если русская культура играет теперь неестественную роль культуры всероссийской, то причина, главным образом, в вековом насилии и бесправии. Вот как рассказывает об этом усердии известный украинский историк, профессор М. Грушевский: «Покончив с политической особностью Украины, правительство не удовлетворилось этим: оно решило стереть и уничтожить также и проявления ее национальной жизни, и даже особенности украинского национального типа. Начиная с Петра I для украинских изданий вводится цензура, имевшая целью привести их к единообразию в языке с изданиями великорусскими. Русифицируются украинские школы. Вводится великорусское произношение в богослужении. Всякие проявления украинского патриотизма ревностно преследуются и подавляются». Но зачем заглядывать так глубоко в старину! Вот перед нами новейшее время: с половины прошлого столетия замечается в России подъем украинского движения – и тотчас же начинается сверху ревностная борьба против «хохломании» и «сепаратизма». В 1863 г. министр Валуев провозглашает: «Не было, нет и быть не может украинского языка», а в 1876 г. был издан указ, просто-напросто воспретивший украинскую культуру (Просмотрите на нашем сайте материал «Эмский указ: как россия в 19 веке запрещала украинский язык» – В.Б.). Разрешалось печатать по-украински только беллетристику да стишки и разыгрывать пьесы в театре; что касается газет, журналов, серьезных книг и статей, лекций, проповедей и т.п., – все это было воспрещено, а об украинской школе и говорить нечего. Что в Киеве, то было и повсюду. Всюду на окраинах русская культура появилась только после того, как земский ярыжка расчистил ей дорогу, затоптав сапожищами всех ее конкурентов».

Итак, в Киевском районе украинской Одессы появилась улица, названная в честь этого мудрого одессита. А до этого она называлась Пролетарской. Знаете происхождение этого слова? Оно от латинского prоlеtаrius – «пролетарий, гражданин, который служит государству только тем, что имеет детей» (буквально – «производящий потомство»). Господи, мы же столько десятилетий жили под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»… Что ж означал тот призыв!? Может я что-то прозевал!?

На фото: мурал в Одессе с портретом Владимира Жаботинского