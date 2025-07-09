Какие макароны выбрать в одесском супермаркете?

Рожки, спагетти, улитки, бантики, спиральки, подушечки. Сегодня идет постоянное соревнование производителей за внимание потребителя. И действительно: ориентироваться не просто.

— Лучшими являются макаронные изделия из Италии, потому что там паста — это национальный продукт, и ее производство только из твердых сортов пшеницы закреплено на законодательном уровне, — говорит директор УНИ зернового, перерабатывающего и хлебопекарного бизнеса имени Богомаза Одесского национального технологического университета Сергей Соц.

Сергей Соц

— Чтобы получить макаронную муку, нужны специальные мельницы. Их много в Италии и Турции. Что касается Украины, то у нас их всего два-три. Производителям приходится переналаживатьмельницу, которая производит хлебопекарную муку, на макаронную. Это дорого, и поэтому отечественные производители чаще всего идут другим путем — покупают сырье в Италии или Турции. Или производят макаронные изделия из хлебопекарной муки. Качество, конечно, снижается, и цена тоже. И когда мы варим такие макаронные изделия, вода мутнеет, макароны развариваются, быстро превращаясь в макаронную кашу.

— Как потребителю сориентироваться на рынке макаронных изделий, чтобы четко понимать, что он берет?

— Если страна происхождения Италия, качество гарантировано. Кроме того, качественные макаронные изделия изготавливают из муки высшего сорта и воды. Если есть что-то еще, например, некоторые производители для хорошего цвета добавляют яичный порошок, — повод задуматься, что это продукция не самого высокого качества. И аллергикам она может наделать проблем. Еще стоит обратить внимание на то, указали ли отечественные производители, что это продукция из муки пшеницы твердых сортов. Поскольку рынок насыщен, каждый покупатель определяет лучшую для себя продукцию по личному опыту.

Кому можно, а кому нельзя есть макароны: что советуют врачи?

Сегодня мы имеем очень разные подходы к тому, является ли паста или макаронные изделия частью здорового питания. Разные специалисты придерживаются разных точек зрения.

— Во-первых, надо отметить, что итальянцы употребляют пасту как основное блюдо с различными соусами, которые улучшают переваривание пищи, а у нас макароны — это гарнир к мясу или рыбе, — подчеркивает опытный врач-гастроэнтеролог Одесской областной клинической больницы Зоя Гедерим. — И его должно быть много, иногда очень много — такие традиции. Именно переедание и приводит к набору веса. Если же человек ест небольшую порцию, сваренную из ста граммов макаронных изделий, ничего плохого не произойдет. В умеренных количествах, в балансе с овощами, фруктами, белком и здоровыми жирами, макароны обеспечат вас необходимыми углеводами.

Зоя Гедерим

Макаронные изделия из обычной муки — это легкоусвояемые углеводы. Они имеют высокий гликемический индекс — 70. Поэтому их постоянное употребление может вызвать инсулинорезистентность. Но когда вы устали, они становятся хорошей идеей не только потому, что их быстро приготовить, но и потому, что предоставят вам быстрый заряд энергии. Если же вы будете есть пасту из цельнозерновой муки (с гликемическим индексом — 35), вы будете получать медленно усваиваемые углеводы, которые обеспечат вас энергией в течение дня.

— Во-вторых, мы должны понимать: макароны не навредят, если мы говорим о здоровом человеке. О человеке, который не болеет сахарным диабетом, не имеет лишнего веса и проблем с холестерином, не страдает непереносимостью глютена. Таким потребителям надо употреблять макаронные изделия взвешенно, рассчитывая калорийность или выбирая продукцию из рисовой или гречневой муки. Вообще я считаю, что запрет или исключение из рациона любых продуктов никогда не идет на пользу.

В-третьих, советую соусы к макаронным изделиям или пасте готовить дома. Потому что купленные в магазине имеют в своем составе много соли, что вызывает задержку воды в организме, может привести к повышению давления и отекам. В кетчупы добавляют много сахара, и они способствуют повышению его уровня в крови. Это тоже плохо.

Как сделать макароны более полезными

— Существуют ли определенные хитрости, чтобы сделать макаронные изделия более полезными?

— Да. Например, многие люди не задумывались, почему пасту советуют варить «аль денте», чтобы она не до конца разварилась. Дело в том, что в такой пасте гликемический индекс ниже, чем в разваренной или даже в овсянке. Такие макароны медленнее будут поднимать уровень сахара в крови и лучше усваиваться. Еще существует правило «здоровой тарелки». Оно заключается в том, что макаронные изделия должны занимать четверть, еще четверть — жиры, а еще половину на тарелке должны составлять зелень, овощи и фрукты.

Рецепт «ОЖ»: как приготовить вкусные и полезные соусы к макаронам

Приведем рецепты соусов к макаронам, которые не навредят вашей фигуре.

Постный грибной соус с грибами

Ингредиенты: 1 ст. ложка оливкового масла, 3 зубчика чеснока, 1 небольшая луковица, 200 г шампиньонов, 150 мл томатного соуса, свежий укроп или петрушка по вкусу.

Как готовить: обжарить в масле измельченный чеснок и лук, добавить порезанные грибы. Тушить до готовности грибов, добавить томатный соус и порезанную зелень.

Сливочно-кабачковый соус из сливок

Ингредиенты: 5 ст. ложек оливкового масла, 3 небольших кабачка или цукини, 2 луковицы, 1 зубок чеснока, 2 болгарских перца, 150 мл сливок, 100 г твердого сыра, соль, молотый перец по вкусу.

Как готовить:

Нагреть оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавить порезанные кубиками цуккини и перец и быстро обжарить до появления золотистого цвета. Выложить со сковороды на тарелку. В сковороду положить порезанный мелко лук и чеснок, обжарить до золотистого цвета. Добавить сливки и тушить, пока соус не испарится на одну треть. Добавить в сливочную заправку тушеные цуккини и перец, посолить, поперчить. Тщательно перемешать и прогреть. Смешать соус с отваренными макаронами, посыпать тертым сыром.

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