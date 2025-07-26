Опасное обезвоживание: почему алкоголь и пляж несовместимы

В жару алкоголь быстро выводит воду из организма. Чем выше температура, тем больше воды будет выведено. Что, в свою очередь, вызывает сгущение крови.

— Вы, наверное, неоднократно слышали, как люди, когда на пляже выпили спиртного, через некоторое время начинают жаловаться на учащенное сердцебиение, головокружение, когда от перераспределения крови (потому что организм пытается как-то приспособиться к жаре) происходит резкое падение артериального давления, — говорит заместитель медицинского директора по наркологии Одесского областного медицинского центра психического здоровья Ольга Замнюкова. — У кого-то начинаются аритмии, потому что сердцу трудно прокачивать густую кровь — кровяное русло большое, а крови мало. Люди могут чувствовать слабость, онемение кончиков пальцев на руках и ногах, бывает, что не удается мысли собрать воедино, становится сложно говорить. Это свидетельствует о потере адекватности восприятия окружающей среды. Может дойти даже до потери сознания.

Пиво на пляже безопасно?

— Считается, что пиво — это не алкоголь, и его безопасно употреблять даже на пляже. Это действительно так?

— Пиво на 95% состоит из воды. Когда она выводится из организма, алкоголь и хмель концентрируются и начинают свое токсическое воздействие на печень, на головной мозг.

Пиво всасывается слизистыми оболочками желудка, далее оказывается в кровяном русле и оттуда достигает головного мозга, начинает влиять на центральную нервную систему. Именно поэтому специалисты всегда обращаются к отдыхающим с просьбой не пить на пляже. Но мы видим другое: люди закупают пиво литрами, потребляют его очень много.

— Правда, что пивной алкоголизм формируется быстрее других?

— Да, быстрее. Развивается пивной алкоголизм менее заметно для окружающих, личностная деградация наблюдается реже. Но пивной алкоголизм очень коварен. Пиво имеет в своем составе микроэлементы, которые приводят к формированию большего количества женских гормонов в мужском организме. Со временем это формирует бесплодие, мужскую слабость. Женщина такого мужчины не может понять, почему не беременеет, когда имеет достаточно нормального партнера. А у мужчины, который очень любит пиво, нет сперматозоидов, которые нормально двигаются.

С энергетиками тоже стоит быть осторожным

— В последнее время приобретают популярность смеси из пива и энергетиков. Насколько такой «эксперимент» безопасен?

— Энергетик активирует одни рецепторы мозга, пиво подавляет другие — от такой разбалансировки ничего хорошего ожидать не стоит.

Далее человека в состоянии опьянения обязательно тянет в воду. В жару обычно вода не очень теплая. Когда отдыхающий погружается в воду, происходит резкий спазм сосудов. Он может привести даже к краткосрочной потере сознания. Именно поэтому люди захлебываются и тонут на очень небольшой глубине у самого берега — до полутора метров.

Существуют ли безопасные дозы алкоголя?

— Часто упоминают о безопасных дозах алкоголя. Они действительно существуют?

— Точнее, речь идет о стандартных дозах. Водки, виски, коньяка — это 40 мл, вина — 150 мл, пива — 350 мл. Но все зависит от веса, возраста, состояния здоровья, присутствия определенных болезней, лекарственных средств, которые человек принимает и которые могут конфликтовать со спиртными напитками. Именно поэтому по многим лекарствам пишут — в случае их приема не употреблять спиртное.

В частности люди, которые болеют сахарным диабетом, которые имеют повышенное артериальное давление, в случае употребления спиртного будут иметь большее токсическое воздействие на головной мозг от препаратов, которые принимают от своих заболеваний. Те же препараты от повышенного давления имеют диуретический эффект — они выводят жидкость. Алкоголь это еще больше усиливает, и кровь максимально сгущается. А если у человека есть еще холестериновые бляшки, резко возрастает вероятность тромбообразования и отрыва тромба.

Женщины и алкоголь

— Сейчас чаще употреблять спиртные напитки стали женщины. На пляже это хорошо видно. Интересно, что очень популярной стала, в частности, текила…

— Женский организм состоит из воды на 40% меньше, чем мужской. Поэтому выведение воды происходит быстрее, особенно при употреблении крепких напитков, как упомянутая вами текила. Значит, и отравление организма происходит быстрее. Когда вы видите неадекватное поведение опьяневшей женщины, это как раз результат токсического воздействия алкоголя на ее мозг. Иногда начинаются галлюцинозы, как осложнение алкоголизма, они могут длиться годами и очень плохо лечатся препаратами. Мы видим у женщин сначала токсические гепатиты, потом цирроз печени. Те из них, кто часто потребляет алкогольные напитки, чаще всего умирают до 50 лет от массированного внутреннего кровотечения, вызванного циррозом печени.

Дети: спиртное под запретом

— На пляже довольно часто можно увидеть, как мама макает в пиво или вино хлебчик и дает младенцу, чтобы ребенок спал…

— Дети и подростки не должны потреблять спиртное, потому что идет формирование организма. И из-за употребления спиртного мозг ребенка постоянно испытывает токсическое воздействие алкоголя, привыкает к нему. Кроме того, по весу ребенок меньше взрослого человека. Поэтому вода выводится из его организма быстрее и концентрация алкоголя растет быстрее. До 18 лет ребенок, который с детства знает, что такое спиртное, будет иметь задержки психического развития, психопатии. Сформированная зависимость будет преобладать над всем — желанием кого-то слушать, учиться, развиваться. Последствия раннего и затем постоянного употребления алкоголя мы видим у ребят. В военкомате их направляют к психиатрам, наркологам, невропатологам, чтобы понять: проблема алкоголизма уже сформирована или только формируется. И таких случаев очень много.

— На пляже можно увидеть еще один атрибут современности — детское шампанское…

— На мой взгляд, не следует приучать ребенка к тому, что во взрослом возрасте он сможет пить алкогольное шампанское, потому что в детстве употреблял детское. Использование детского шампанского приведет именно к этому.

Что лучше взять на пляж?

— А что из напитков лучше брать на пляж?

— Жидкости, содержащие электролиты, — слабогазированная или негазированная минеральная вода, вода с лимоном, апельсином, мятой, узвар. Хорошо поддерживает почки и восстанавливает количество соли в организме томатный сок. Полезен также овощной сок из томатов, болгарского перца и моркови.

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