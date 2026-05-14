Ключевые моменты:

Ветеран войны Петр Полищук после ранения вместе с женой открыл семейную сыроварню

Начать собственное дело ему помог государственный грант

Вся продукция производится из молока собственного стада коров

Семья планирует расширять производство: создать сырное хранилище и дегустационное пространство

Ветеран российско-украинской войны Петр Полищук вместе с женой Людмилой превратили увлечение сыроварением в полноценное семейное дело. Материал подготовлен на основе разговора с семьей, данных о государственной грантовой программе для ветеранов «єРобота», а также информации Одесской ОВА о поддержке локальных крафтовых производителей и ветеранского предпринимательства.

Сегодня крафтовое производство в Украине продолжает расти даже в прифронтовых регионах. По данным Министерства экономики и правительственной программы «Собственное дело», тысячи ветеранов и членов их семей уже воспользовались грантами для запуска малого бизнеса.

Папино счастье — большая семья

Петр и Людмила поженились в 2003 году. Тогда же приобрели на окраине Концебы полуторавековой домик и завели небольшое хозяйство.

Через год у них родился сын Денис — теперь он заканчивает Одесское военное училище и вскоре будет защищать Родину. Еще через десять лет появилась дочь Иванка. А 3 мая на свет появилась и Василинка. 42-летний счастливый отец искренне радуется, что будет кому передать семейное дело.

Школьнице Иванке нравится помогать отцу торговать на рынке сырно-молочной продукцией и пасти коров. Когда родители заняты хозяйством, она готовит им ужин, а недавно даже напекла чебуреков. Девочка мечтает стать ветеринаром, чтобы лечить животных, прежде всего собственное стадо коров.

От кастрюльки — к настоящей сыроварне

Полищуки всегда держали коров. Молоко в основном сдавали заготовителям, чтобы иметь средства на жизнь. Часто хозяйка Людмила баловала родных сырными вкусностями.

Твердый сыр, который детям нравился больше магазинного, она готовила в небольшой кастрюльке.

Когда глава семьи в 2023 году вернулся с войны раненым и с инвалидностью, на семейном совете решили заняться именно сыроварением. На деньги от продажи автомобиля купили шесть нетелей и построили добротную ферму.

Нетель — это стельная (беременная) телка, то есть молодая самка крупного рогатого скота, которая впервые забеременела и еще не телилась.

Как рассказывает ветеран, при поддержке Центра занятости они составили бизнес-план, сам он прошел бизнес-курсы и открыл ФЛП. Благодаря государственному гранту для участников боевых действий в размере 250 тысяч гривен переоборудовали летнюю кухню под сыроварню, приобрели аппарат для варки сыра, камеры для его созревания, пастеризатор, доильные аппараты и другое оборудование.

Мама Люда не перестает учиться

Госпожа Людмила — официальный сыровар «Семейного Экодара» — осваивала технологию гастрономического дела по книгам, кулинарным сайтам и на собственных ошибках. Желаемого результата достигла благодаря обучению в «Школе сыра» Татьяны Дядечко. Теперь она мастерски производит твердые, полутвердые, мягкие и уникальные крафтовые сыры по собственным и старинным рецептам украинской и европейской кухни.

Супруги успешно представляли свою продукцию на традиционных форумах-ярмарках «ОдесаКрафт», объединяющих локальных крафтовых производителей, предпринимателей и экспертов. За свою продукцию предприниматель Петр Полищук получил благодарность от ОВА за экономическое развитие Одесской области.

И сегодня Людмила продолжает учиться и совершенствоваться. В прошлом году она изучала логистику и маркетинг в «Крафтовой мастерской Одесчины». Сейчас изучает кулинарию в Савранском северном профессиональном колледже, а затем планирует повысить квалификацию в вузе пищевых технологий.

«Сыры производим только из молока собственных коров»

Концебские сыровары используют исключительно натуральное молоко свободного выпаса и работают без искусственных добавок.

— Вкус сыра зависит от того, как содержатся и питаются животные. Чтобы полностью контролировать процесс и получать качественную продукцию, мы перерабатываем молоко только от своих десяти коров, — рассказывает Людмила Полищук. — И каждый раз каждая партия сыра отличается по вкусу от предыдущей.

Сыр — это живой продукт. Жареный сыр халуми, раклет, моцарелла, камамбер, йогурты, сметана, ряженка — все натуральное, живое и сделанное с уважением к молоку и покупателю. Готовим все честно — как для себя и своих детей, потому что эти продукты ежедневно стоят и на нашем столе.

Почему молоко — у коровы на языке?

Продукция Полищуков раскупается быстро, некоторые специально приезжают за ней в Концебу. И кто попробовал эти вкусности, тот сразу отказывается от магазинной молочки. Постоянные покупатели просят сыроваров производить и сливочное масло.

К сожалению, Полищуки делают его очень редко, потому что не хватает сырья. Причина — отсутствие достаточной кормовой базы. А молоко, как говорится, — у коровы на языке. Поэтому семь гектаров родительских паев они засеяли люцерной. Раньше имели два-три укоса сена, теперь из-за засухи — полтора. Еще на трех гектарах посеяли озимые для фуража.

Кстати, власти выделили ветерану войны пять гектаров неудобий под сенокос и пастбище. Правда, их еще нужно окультурить и засеять многолетними травами. Сейчас для выпаса коров Полищуки используют каждый участок на окраине села. Недавно для выпаса коров приобрели электронного пастуха.

Вкусное дело, которое спасает после ранения

Людмила радуется, что им удалось не только начать перспективное семейное дело, но и главное — спасти мужа от посттравматического синдрома после тяжелого ранения.

— Спасти психоэмоциональное состояние мужа помогли забота родных и трудотерапия. Сначала строительство фермы и оснащение сыроварни, теперь уход за скотом, заготовка сена, торговля на рынке, — рассказала Людмила. — Петру бывает тяжело работать, но несмотря на боль он выполняет тяжелую мужскую работу и всегда помогает мне.

Любящая и заботливая жена, которая недавно в третий раз стала мамой, сейчас ухаживает за малышкой и не оставляет ежедневные дела.

И надеется обустроить подвал, где гурманы смогут дегустировать сыры, а также небольшую лавку «Семейный Экодар».

— Мечтаю о погребе для созревания сыра со специальным микроклиматом. Надеюсь, что через пять лет мы расширим сыроварню и построим сырное хранилище, — поделилась планами Людмила Полищук.

Кроме расширения кормовой базы супруги занимаются улучшением продуктивности дойного стада.

— Для повышения надоев и качества молока мы начали селекционную работу: скрещиваем джерсейскую, айрширскую и швицкую породы коров. Уже есть результаты и вскоре надеемся вывести местную породу — концебскую, — рассказала Людмила.

Боевой путь сыровара

С началом большой войны строитель Петр Полищук добровольно стал на защиту Родины.

Воевал в рядах 28-й механизированной бригады. Сначала — в роте обеспечения, затем — наводчиком ручного противотанкового гранатомета (РПГ), а позже перешел в штурмовики.

Весной 2022 года старший стрелок с побратимами оборонял Посад-Покровское, где бойцы остановили продвижение врага на Николаев и смогли прорвать оборону противника.

Петр Полищук защищал страну под Бахмутом, Курдюмовкой, Озеряновкой и в других горячих точках.

Однажды вдвоем с побратимом Андреем из Балты они три дня удерживали позиции во время «мясных» штурмов противника.

Пережил попадание 120-миллиметровой мины в блиндаж. Тогда присыпанного землей и контуженного солдата спасли.

Ранение получил под Озеряновкой. Осколок вражеской мины раздробил ему хрящ между коленной чашечкой и бедренной костью.

Несмотря на тяжелое ранение, после лечения воин вернулся в строй, но из-за ухудшения физического состояния был вынужден комиссоваться.

Врачи диагностировали Петру Полищуку прогрессирующий артроз коленной чашечки, который в будущем потребует замены сустава. Также у него постепенно ухудшается слух из-за стрельбы из РПГ, а полученные контузии вызывают сильные головные боли.

