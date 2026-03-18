Ключевые моменты:

Двойные платежки не должны быть проблемой для горожан.

Обслуживающие компании обязаны наладить работу без очередей и лишних трудностей.

Депутатка горсовета Ольга Квасницкая подготовила видео с коротким и понятным алгоритмом действий.

По словам Ольги Квасницкой, обслуживающие компании обязаны наладить свою работу так, чтобы жильцам не приходилось искать защиты, тратя время в очередях. Ситуация, когда в один почтовый ящик приходят счета и от старого ЖКС, и от частных управляющих компаний, недопустима, подчеркивает депутат.

Она также отмечает, что горожане не должны быть заложниками споров между коммунальщиками, а их законное право на качественный сервис не должно превращаться в бесконечные походы по кабинетам.

Чтобы защитить свои интересы, важно помнить, что основанием для любых начислений является только договор и протокол общего собрания жильцов. Если вы законно выбрали нового управителя, требования прежней компании об оплате теряют юридическую силу. Ольга Квасницкая рекомендует не поддаваться на давление и переводить любое общение с коммунальщиками исключительно в письменную плоскость. Только официальные запросы и документальные подтверждения прав на обслуживание дома помогут поставить точку в споре о «лишних» долгах.

Для тех, кто до сих пор сталкивается с этой проблемой, депутат подготовила короткий и действенный видео-алгоритм:

Статья по теме: Пришли две платежки, от ЖКС и управляющей компании: по какой платить одесситам.