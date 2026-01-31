Ключевые моменты:
- Плата за неоказанные или некачественные коммунальные услуги отменяется;
- Перерасчет будет проводиться автоматически, без заявлений от жителей;
- Новые правила действуют для тепла, воды и вывоза мусора.
Перерасчет коммунальных услуг во время войны: что изменилось
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что Кабинет министров принял постановление о защите потребителей коммунальных услуг в условиях войны. Документ предусматривает обязательный перерасчет платы, если услуги не предоставлялись или предоставлялись не в полном объеме либо ненадлежащего качества.
Речь идет о ситуациях, когда в домах отсутствовали тепло или вода, в том числе из-за последствий обстрелов или аварий.
Согласно постановлению, перерасчет будет осуществляться автоматически. Обращаться в коммунальные службы или писать заявления жителям не нужно.
Поставщики услуг обязаны:
- фиксировать по каждому многоквартирному дому количество дней, когда услуги отсутствовали или предоставлялись некачественно;
- не начислять плату за дни, когда услуги отсутствовали из-за ликвидации последствий обстрелов или аварий;
- пересчитывать стоимость услуг за весь период их отсутствия или плохого качества;
- отражать результаты перерасчета в платежках следующего месяца.
Почему приняли это решение
Решение стало ответом на последствия массированных российских обстрелов в январе. В частности, в Киеве до сих пор без отопления остаются около 250 многоквартирных домов.
Глава Кабмина Юлия Свириденко подчеркнула, что новый механизм является обязательным для всех поставщиков коммунальных услуг и гарантирует прозрачность начислений.
Перерасчет касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Все начисления будут корректироваться автоматически, без участия потребителей.
«Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года», — уточнила Свириденко.
Как сообщалось, сегодня украинцы остались без света из-за аварийной ситуации в энергосистеме. Произошло одновременное отключение линии 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также стратегической линии 750 кВ внутри Украины. Из-за сбоя сработала автоматика, которая экстренно разгрузила блоки атомных электростанций для спасения системы.
