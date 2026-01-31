Ключевые моменты:

Плата за неоказанные или некачественные коммунальные услуги отменяется;

Перерасчет будет проводиться автоматически, без заявлений от жителей;

Новые правила действуют для тепла, воды и вывоза мусора.

Перерасчет коммунальных услуг во время войны: что изменилось

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что Кабинет министров принял постановление о защите потребителей коммунальных услуг в условиях войны. Документ предусматривает обязательный перерасчет платы, если услуги не предоставлялись или предоставлялись не в полном объеме либо ненадлежащего качества.

Речь идет о ситуациях, когда в домах отсутствовали тепло или вода, в том числе из-за последствий обстрелов или аварий.

Согласно постановлению, перерасчет будет осуществляться автоматически. Обращаться в коммунальные службы или писать заявления жителям не нужно.

Поставщики услуг обязаны:

фиксировать по каждому многоквартирному дому количество дней, когда услуги отсутствовали или предоставлялись некачественно;

не начислять плату за дни, когда услуги отсутствовали из-за ликвидации последствий обстрелов или аварий;

пересчитывать стоимость услуг за весь период их отсутствия или плохого качества;

отражать результаты перерасчета в платежках следующего месяца.

Почему приняли это решение

Решение стало ответом на последствия массированных российских обстрелов в январе. В частности, в Киеве до сих пор без отопления остаются около 250 многоквартирных домов.

Глава Кабмина Юлия Свириденко подчеркнула, что новый механизм является обязательным для всех поставщиков коммунальных услуг и гарантирует прозрачность начислений.

Перерасчет касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов. Все начисления будут корректироваться автоматически, без участия потребителей.

«Суммы перерасчета будут отражены в платежках за январь 2026 года», — уточнила Свириденко.

Как сообщалось, сегодня украинцы остались без света из-за аварийной ситуации в энергосистеме. Произошло одновременное отключение линии 400 кВ между Румынией и Молдовой, а также стратегической линии 750 кВ внутри Украины. Из-за сбоя сработала автоматика, которая экстренно разгрузила блоки атомных электростанций для спасения системы.

