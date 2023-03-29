Две планеты носят имена в честь городов Одесской области

24 января 1968 года научный сотрудник института теоретической астрономии Академии наук СССР Людмила Черных, открыла в созвездии Рака малую планету, которая была занесена в международный каталог планет под номером 1792.

Когда планете присвоен номер, астроном, открывший малую планету, имеет право присвоить ей имя. И Людмила Черных воспользовалась этим правом: она назвала планету – Рени.

Спустя восемь лет в 1976 году, супруг Людмилы астроном Николай Черных в Крымской обсерватории открыл малую планету — астероид № 2606 и назвал ее «Одесса».

Почему планету назвали «Рени»

Выбор названия Людмила Черных объяснила тем, что в городе Рени «родился Александр Николаевич Дейч (1899-1986 гг.) – пулковский астроном, известный исследователь малых планет, авторитет в области астрометрии и звёздной астрономии». То есть Людмила Черных посвятила открытие своему учителю – профессору Александру Дейчу.

В память об этом ученом жители города Рени установили мемориальную плиту на доме, где он вырос (сегодня здесь расположен отдел образования Ренийского горсовета).

Памятник планете «Наше наследие» в Рени

По инициативе общественной организации «Наше наследие» в 2018 году, когда город Рени отмечал 470-летний юбилей, в парке Победы был открыт памятный знак малой планете №1792.

По данным Крымской астрофизической обсерватории, малая планета Рени совершает один оборот вокруг солнца за 4,63 земных года, двигаясь по эллиптической орбите. Как и другие малые планеты, астероид Рени имеет неправильную форму, его максимальный диаметр достигает приблизительно 20-23 километра.

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