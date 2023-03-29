Новости Одессы и Одесской области

Две планеты носят имена в честь городов Одесской области

Две планеты носят имена в честь городов Одесской области

24 января 1968 года научный сотрудник института теоретической астрономии Академии наук СССР Людмила Черных, открыла в созвездии Рака малую планету, которая была занесена в международный каталог планет под номером 1792.

Когда планете присвоен номер, астроном, открывший малую планету, имеет право присвоить ей имя. И Людмила Черных воспользовалась этим правом: она назвала планету – Рени. 

Спустя восемь лет в 1976 году, супруг Людмилы астроном Николай Черных в Крымской обсерватории открыл малую планету — астероид № 2606 и назвал ее «Одесса».

Почему планету назвали «Рени»

Выбор названия Людмила Черных объяснила тем, что в городе Рени «родился Александр Николаевич Дейч (1899-1986 гг.) – пулковский астроном, известный исследователь малых планет, авторитет в области астрометрии и звёздной астрономии». То есть Людмила Черных посвятила открытие своему учителю – профессору Александру Дейчу. 

В память об этом ученом жители города Рени установили мемориальную плиту на доме, где он вырос (сегодня здесь расположен отдел образования Ренийского горсовета).

Памятник планете «Наше наследие» в Рени

Памятник планете в Рени

Памятник планете в Рени

По инициативе общественной организации «Наше наследие» в 2018 году, когда город Рени отмечал 470-летний юбилей, в парке Победы был открыт памятный знак малой планете №1792.

По данным Крымской астрофизической обсерватории, малая планета Рени совершает один оборот вокруг солнца за 4,63 земных года, двигаясь по эллиптической орбите. Как и другие малые планеты, астероид Рени имеет неправильную форму, его максимальный диаметр достигает приблизительно 20-23 километра.

Читайте также:

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Антонина Бондарева ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить