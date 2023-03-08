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В Виноградовке хранится уникальная икона XVIII века, побывавшая в сибирской ссылке

В Виноградовке хранится уникальная икона XVIII века, побывавшая в сибирской ссылке

Икона святого Пантелеймона конца XVIII века хранится у бессарабской болгарки Нины Ивановой, которая родилась в селе Виноградовка бывшего Арцизского района, а сегодня живет в Рени.

— В 1948 году эту икону мои родственники увезли в Сибирь, куда были сосланы советской властью. Через 10 лет они вернулись в Бессарабию, а с ними и икона. Привезена она была из Болгарии еще два века назад. Возможно, не представляющая художественной ценности, мне она очень дорога тем, что объединяет века, поколения и семьи, — рассказывает Нина.

Великомученик Пантелеймон – один из наиболее почитаемых святых в Православной Церкви, исцеляющий болящих от физических и душевных недугов. Он является покровителем врачей, медсестер, моряков и военных. Нина уверена, что святыня приносит их семье здоровье и укрепляет духовно, и видит в этом промысел Божий:

— Мой внук — врач в пятом поколении. Сестра, муж, сын и племянник — тоже врачи.

Нина Иванова бережно хранит и доставшуюся ей от прабабушки коллекцию украшений.

маниста

маниста

— Часть украшений, скорее всего, были привезены тоже два века назад из села Главаны Старозагорского округа в Болгарии. Оттуда моя прабабушка по папиной линии – фамилия ее была Дачева — вместе с семьями Граматик и Кирановых переселилась в Бессарабию. Их семьи и были в числе первых переселенцев, основавших село Главаны здесь, в бывшем Арцизском районе, — делится обладательница семейных реликвий.

Трепетно хранимые мониста Нина изредка надевает и говорит, что от них исходит невероятное тепло и они ей приносят радость.

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Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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