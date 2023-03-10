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«Закувала та сива зозуля»: песня из Одесщины, разлетевшаяся по миру (ВИДЕО)

«Закувала та сива зозуля»: песня из Одесщины, разлетевшаяся по миру (ВИДЕО)

В городе Ананьев в Одесской области композитор Петр Иванович Нищинский написал песню «Закувала та сива зозуля…». Предлагаем вашему вниманию рассказ об истории написания этого известного произведения.

История развития отечественной музыкальной культуры неразрывно связана с Ананьевым, где с 1875 по 1882 год трудился украинский композитор Петр Иванович Нищинский.

В этом городе он преподавал греческий язык в мужской прогимназии, а в женской гимназии — русский. В Ананьеве Нищинский организует молодежный хор.

Свое известное музыкальное произведение «Вечерницы» — вставная сцена к спектаклю «Назар Стодоля» (за драмой Тараса Шевченко) — композитор написал именно в этом городе. В него вошла и песня «Закувала та сива зозуля».

Музыкальная картинка из народной жизни была презентована в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) 1875-го. Есть свидетельства, что в исполнении хора «Закувала та сива зозуля» участвовал в 1891 г. Федор Шаляпин, когда работал в украинской труппе Георгия Деркача.

С тех пор песня «Закувала та сива зозуля» разлетелась по миру. Символизируя бурный дух неповиновения, она вызывает волнующие размышления об украинском народе и его неисчерпаемых духовных силах.

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Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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