Музей Шаронова приглашает посмотреть на 4 тысячи экспонатов

В историко-краеведческом музее Шаронова в Вилково на Одесчине более четырех тысяч экспонатов. Это уникальная частная коллекция, собранная увлеченным человеком.

В первые дни 2022 года житель города Вилково художник Александр Шаронов порадовал себя очередным приобретением. На сей раз это была механическая шарманка: крутишь ручку – и слушаешь музыку позапрошлого века.

В 2001 году в Измаильской картинной галерее была открыта первая персональная выставка художника из Вилково – все ахнули. На его полотнах оказалась представлена самобытная украинская Венеция — с каналами и лодками, буднями рыбаков и огородников, липованами с окладистыми бородами и босыми мальчишками, которым все интересно. А пейзажи?! Если у Всевышнего есть палитра, то это дельта Дуная: здесь каждый восход и закат замешивает в облаках и водных просторах такие краски!..

В 2002 году для полотен художника выделили место в родном городе – в Доме рыбака представили работы мастера. Тогда же Александр Шаронов выставил первые экспонаты, рассказывающие об истории украинской Венеции.

Продал более тысячи своих картин

Краеведение и сбор экспонатов стали увлекать художника все больше и больше. Что-то находил сам, что-то приносили земляки, но большинство артефактов приходилось покупать. Продавал картины – покупал экспонаты. И продано было не менее тысячи картин…

В коллекции художника-краеведа собралось порядка 4 тысяч экспонатов, которые размещалась уже в восьми залах Дома рыбака. Это предметы быта народов, проживавших в дельте Дуная, а здесь бывали анты, готы, греки, скифы, римляне, турки. Отдельная часть коллекции — оружие времен Задунайской Сечи, а также русско-турецких войн, Второй мировой. Среди экспонатов музея – иконы и старинные книги, исторические фотографии и традиционная одежда, посуда и раритетная мебель.

Самый объемный экспонат — воспроизведенная в натуральных масштабах казацкая лодка периода существования Задунайской Сечи.

Частный музей Шаронова

Частный музей Шаронова свой 20-летний юбилей встретил на новом месте: выйдя на пенсию, коллекционер решил перенести его поближе к дому.

— Я построил на своем участке большой ангар, — рассказывает Александр Анатольевич. – Место у меня «дикое», можно было пройти только по деревянным настилам (кладкам). Чтобы туристам было удобно, благоустроил тротуар. Потом целый месяц перевозил экспонаты. Казацкую лодку пришлось разбирать на пять частей и вновь собирать уже на новом месте.

Многие спрашивают краеведа, почему он решил перенести частную коллекцию из Дома рыбака, который находится в центре города Вилково, к себе на приусадебный участок?

— Годы идут, я уже на пенсии, мне трудно бегать из дому в музей, — рассказывает коллекционер. – Бывало, к вечеру уже приду домой, а тут – телефонный звонок: «Мы стоим возле Дома рыбака, не могли бы вы открыть музей?» И я всегда бегу, потому что не могу отказать людям, которые приехали в наш город и хотят познакомиться с его историей.

Когда переносил музей, очень опасался – а найдут ли его туристы? Но в первый год, к моему приятному удивлению, их оказалось очень много. Посетители оставляли пожертвования на развитие музея, за счет чего я приобрел множество новых экспонатов!

Знаете, музей – это болезнь такая. Если я перестану этим заниматься, просто не смогу жить.

Краевед планирует снова рисовать

Военный 2022 год перечеркнул все планы, туристов в Вилково не было. Переживая эту нелегкую зиму с отключениями электроэнергии, Александр Анатольевич всерьез подумывает о том, чтобы с наступлением теплых деньков вновь встать за мольберт.

— К сожалению, в последнее время я перестал заниматься живописью – был занят музеем, его переездом, проводил экскурсии. А сейчас туристов нет, и появилась возможность заняться творчеством. Живопись требует уединения, чтобы общаться со своей музой.

Биография Александра Шаронова

Александр Шаронов родился и вырос в городе Вилково, с детства любил рисовать. После окончания школы поступил на заочное отделение Одесского техникума измерительных приборов и пошел работать на судоремонтный завод. Но вскоре дал себе отчет в том, что радость ему приносит исключительно живопись. Он оставил техникум и поступил в Московский народный университет изобразительных искусств, а затем — во Всесоюзную народную академию искусств. Первой мастерской художника стала… каюта на плавкране – Александр Шаронов устроился работать матросом.

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