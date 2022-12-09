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Из Одессы в Сомали отправился балкер с 25 тысячами тонн пшеницы (видео)

Из Одессы в Сомали отправился балкер с 25 тысячами тонн пшеницы (видео)

Балкер NEVA – это третье по счету судно, которое перевозит  зерно в рамках программы Grain from Ukraine. Первые два судна доставили гуманитарный груз в Эфиопию, которая находится на грани голода.

9 декабря из порта «Одесса» в рамках инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), в составе каравана вышло судно NEVA, на борту которого находится 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Судно направляется в Сомали.

«Несмотря на войну и террористические атаки россии на украинскую гражданскую инфраструктуру, Украина продолжает разделять ответственность с миром в вопросах противодействия мировому голоду. Эти 25 тысяч тонн — прямая помощь от украинского государства. Доставка гуманитарного груза реализуется при поддержке правительства Японии, Франции и Финлядии. Украина объединяет мир вокруг гуманитарной программы Grain from Ukraine», — подчеркнул вице-премьер министр развития территорий, громады и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Отметим, что балкер NEVA – это уже третье по счету судно, которое перевозит  зерно в рамках программы Grain from Ukraine. На борту первых двух судов было 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Эти суда были направлены в Эфиопию, которая находится на грани голода. Гуманитарный груз поможет обеспечить продовольствием почти 200 тысяч человек в год.

В целом с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 533 судна, которые экспортировали 13,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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