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Северное сияние над Одессой: что вызвало редкое природное явление (фото)

Северное сияние над Одессой: что вызвало редкое природное явление (фото)

Вечером 10 октября жители Одесской и других областей Украины наблюдали редкое природное явление — полярное сияние “Аврора”. Но на этот раз кроваво-красное с переливами небо одесситов не испугало.

Украинцы снова получили возможность наблюдать невероятное природное явление — полярное сияние Аврора. Дело в том, что до субботы 12 октября будет продолжаться насильнейшая в этом году магнитная буря, которая стала следствием мощного выброса плазмы во время солнечной вспышки и повлекла за собой северное сияние.

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Небо над Одессой и областью озарилось ярким розовым цветом вечером 10 октября и в ночь на 11 октября. Завораживающие снимки одесситы выкладывают в соцсетях.

 

 

 

Полярное сияние, северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora) – атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы планеты, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Небо изменяет свои привычные оттенки на яркие цвета, которые колеблются от зеленого до фиолетового с разнообразными переливами.

Такое необычное атмосферное явление обычно наблюдается раз в несколько лет. Однако украинцы созерцали такое «ночное световое шоу» в третий раз за этот год.

В разных регионах свечение может варьироваться, но лучше его видно ночью, когда погода ясная и нет облаков.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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