Северное сияние над Одессой: что вызвало редкое природное явление (фото)

Украинцы снова получили возможность наблюдать невероятное природное явление — полярное сияние Аврора. Дело в том, что до субботы 12 октября будет продолжаться насильнейшая в этом году магнитная буря, которая стала следствием мощного выброса плазмы во время солнечной вспышки и повлекла за собой северное сияние.

Небо над Одессой и областью озарилось ярким розовым цветом вечером 10 октября и в ночь на 11 октября. Завораживающие снимки одесситы выкладывают в соцсетях.

Полярное сияние, северное сияние (aurora borealis), южное сияние (aurora australis), аврора (aurora) – атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоев атмосферы планеты, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Небо изменяет свои привычные оттенки на яркие цвета, которые колеблются от зеленого до фиолетового с разнообразными переливами.

Такое необычное атмосферное явление обычно наблюдается раз в несколько лет. Однако украинцы созерцали такое «ночное световое шоу» в третий раз за этот год.

В разных регионах свечение может варьироваться, но лучше его видно ночью, когда погода ясная и нет облаков.