Во время работы специалисты выполнили 70 сканирований и сделали около 1,5 тысячи фотографий. Одной из главных трудностей стала крыша здания, съемку которого затрудняли ограничения на использование дронов из-за военного положения и отсутствия высоких сооружений поблизости.

В результате команда решила совместить несколько методов. Часть снимков сделали непосредственно с крыши. На земле разместили специальные маркеры, которые попадали в кадры с разных ракурсов и позволили соединить фрагменты изображений в целостную модель. Всего для крыши использовали 600 фото.

Кроме внешнего сканирования, археологи выполнили цифровую съемку внутри музея. Созданный внутренний план здания планируется использовать для нужд самого музея. В проекте были задействованы шесть человек, один сканер и две камеры.

3D-модель фиксирует текущее состояние сооружения, что позволит осуществлять дальнейший мониторинг технического состояния, в частности в контексте возможных разрушений из-за военных действий.

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