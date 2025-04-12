«Розовая Луна – это название первой весенней полной Луны, которая традиционно появляется в апреле. Апрельская полная Луна наступает, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной», – пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь».

Интересно, что на этот раз, так называемое «апрельское полнолуние» особенное: это будет самое малое полнолуние года, называемое «микромесяцем», потому что спутник Земли будет находиться на максимально далеком расстоянии от нашей планеты (апогей) и будет выглядеть немного меньшим и иметь менее яркий вид, чем обычно.

Стоит отметить, что название этого явления не связано с реальным цветом спутника Земли – оно происходит от розового флокса – дикого цветка, который обычно начинает цвести именно в этот период в Северной Америке.

Полная Луна достигнет своего пика в 02:22 по Киевскому времени и будет располагаться в созвездии Девы рядом с яркой звездой Спика.

Именно это явление имеет значение для религиозных традиций, в частности, для определения даты Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

Напомним, в предновогоднюю ночь над Одессой всходила Черная Луна.