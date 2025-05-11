магнитные бури
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Сегодня, 11 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3.67 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США. 

Стоит помнить, что прогнозы магнитной активности всегда предварительные. Солнечная активность может меняться очень быстро, поэтому данные обновляются даже в течение суток.

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Воздействие магнитных бурь на человека

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра. Они могут оказывать различное влияние на человека, особенно на тех, кто чувствителен к изменениям окружающей среды. 

Во время геомагнитных возмущений возможны головная боль, изменения давления, ухудшение настроения, раздражительность, тревожность, нарушение сна, сонливость или учащенное сердцебиение. 

Специалисты рекомендуют в такие дни соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативные последствия магнитных бурь. Прежде всего, важно следить за режимом сна и отдыха, избегая чрезмерных нагрузок и стрессовых ситуаций.

Врачи советуют:

  • пить больше чистой воды, 
  • отказаться от чрезмерного употребления кофеина и алкоголя,
  • включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, богатых магнием и калием,
  • гулять на свежем воздухе и избегать переутомления.

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