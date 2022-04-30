Дневник переселенца: «Это был наш путь в никуда»

«Одесская жизнь» продолжает цикл историй украинцев, которые из-за военных действий вынуждены были бежать в другие страны. Как люди отреагировали на войну, почему они решили уехать, с какими сложностями столкнулись на своем пути и как их приняли на чужбине? Наша сегодняшняя героиня – мама двух детей Екатерина из Борисполя, которая вместе с детьми переехала в Польшу.

Екатерина Горобец, 30 лет: «Это был наш путь в никуда…»

До войны моя семья – я, муж, дочка Аня (5 лет) и сын Юра (1 год и 9 месяцев) жили в Борисполе. Когда поняли, что началась война, решили выехать из города. Собрали документы, немного одежды и продуктов, загрузили в машину, и уже в пути решили ехать в Кривой Рог.

В Кривом Роге нас встретили родители мужа, там мы сразу оборудовали убежище по «правилу двух стен». В городе было спокойно еще несколько дней, потом мы услышали первую сирену и у дочки началась паническая атака, сын устраивал истерики. Тогда муж начал меня агитировать выехать, но я отказывалась. На восьмой день войны позвонила сестра мужа, у которой тоже есть дети, и сказала, что будет выезжать. Она просила мою свекровь поехать с ней. Тогда и я согласилась. С нами еще поехала соседка с сыном.

4 марта мы приехали на вокзал, чтобы сесть на поезд с Кривого Рога до Львова. Вероятность в него попасть была маленькая – людей было очень много. Нас в плацкарте было 11 человек: люди спали и на третьих полках, и по 4 человека на полке, и по очереди. Измученные дорогой вышли на Львовском вокзале и стали искать очередь на любой поезд до Польши, чтобы просто пересечь границу. Волонтеров на вокзале было много, особенно помогали мамам с маленькими детьми. А нас 9 человек (из них 5 детей в возрасте от года до 7 лет). На вокзале давали воду, которая для нас была на вес золота, горячий чай, бутерброды, детям сладости. В итоги волонтеры без очереди посадили нас в поезд на Польшу. Когда мы зашли в поезд, мой сын спал у меня на руках, мы зашли, а сидячих мест уже не было. Мужчина проводник, уверенно взял меня за локоть и повел искать сидячее место. Мест не было, тогда он поднял парня и посадил меня с сыном и строгим голосом сказал, чтоб тот не вздумал меня согнать. Остальные искали себе место в проходе: детей расположили за спинками кресел, а взрослым даже не было где сесть.

Направление поезда узнали уже в пути. Он из-за большого перегруза ехал очень медленно – вместо 6-7 часов дорога заняла 12 часов. С пресечением границы проблем не было. У меня и у детей биометрические загранпаспорта, но у сестры мужа и у ее детей только свидетельство о рождении, но их не проверяли, штампы поставили и все.

В итоге попали мы в город Хельм, там нас встретили улыбчивые поляки: они помогали спуститься с поезда, угощали и развлекали детей. Далее прошли паспортный контроль и сразу же попросили помочь с жильем. Не прошло и часа, как волонтеры посадили нас в машину и куда-то отвезли. Мы приехали в какой-то загородный дом с детской площадкой на территории и гуляющими курочками по улице. Встретила нас пани Анжелика, завела внутрь и очень извиняясь сказала, что у них нету душа, но есть туалет и горячая вода. В зале стояло штук 15 раскладушек и стол для детского творчества. Оборудованная кухня, а там куча продуктов: овощи, фрукты, мясо, консервация. Хозяйка нам все показала и уехала. А мы были такие голодные, что сразу взялись варить борщ. Сварили поели и улеглись спать. Проснулись и решили, что немного нужно отойти от сложной дороги и снова в путь. А путь в никуда…

Попросила знакомого в Кракове помочь найти жилье. Пока он занимался поиском, приехала хозяйка, привезла для Юры новую коляску, горшок, памперсы, одежду и детям игрушек. Это было так приятно, что мы долго обнимались и плакали вместе с поляками. Мы накормили пани Анжелику борщом и разговорились. Тогда она отговорила нас ехать в Краков, так как туда приезжают очень много людей и жилье трудно найти. Взамен она позвонила и договорилась чтоб нас приняли в Катовице.

В Катовице нас поселили в гостиницу для студентов при спортивной академии (у каждого свой номер). Нам дали трехразовое питание и принесли все необходимое для личной гигиены. Считаю, что нам очень повезло, многие живут в гораздо худших условиях.

Кстати, спустя пару дней, как мы приехали, приняли закон о том, что каждый въезжающий украинец должен оформить PESEL – типа нашего идентификационного кода. А для него нужно польский номер телефона (на вокзале дают бесплатно), электронная почта и паспорта. Детям делают и по свидетельству о рождении, а взрослым и по украинским паспортам. Еще нужно открыть счет в банке (это тоже бесплатно) для оформления выплат.

Польша выплачивает 300 злотых единоразовой помощи на каждого украинца, приехавшего после 24 февраля и по 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка.

Поляки однозначно на стороне Украины. Когда идешь по городу не всегда понимаешь в какой стране находишься, так как украинские флаги везде. По местным новостям, очень много показывают новостей из Украины. Детей принимают в школы садики без проблем. Организовывают дополнительные уроки польского, чтоб дети не отставали по программе. А еще нас бесплатно лечат по программе PESEL.

Но у нас не получается наслаждаться этой безопасностью: каждое утро начинается со сборов вещей домой, рыданием над этой сумкой и раскладыванием вещей обратно. С каждым днем все больше и больше задумываешься правильно ли я сделала, что уехала?

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Фото из личного архива Екатерины Горобец