Дневник переселенца: «Бездомные помогли найти приют»

Предлагаем вам рассказ одесситки, которая на время войны вынуждена была с сыном уехать в Германию. Добраться туда было непросто — из Украины сейчас много беженцев. Но и помощи с человеческим участием на своем пути Юлия встерила очень много.

Юлия Столярова, 38 лет.

— Когда началась война, моя троюродная сестра сразу же предложила вместе с детьми выехать из Украины в Германию. 4 марта я с 11-летним сыном и сестра с двумя маленькими детьми решили ехать из Одессы на границу с Польшей. Пробки на дороге были большими. И мы рискнули ехать через Житомир в направлении Львова.

Прибыв на пункт пропуска Краковец, мы увидели бешеную очередь людей и автомобилей. Тогда на следующий день поехали на пропускной пункт Угринов. Муж сестры довез нас до границы, а дальше мы пошли пешком. Пересекли мы границу за несколько часов. С документами никаких проблем не было. Помню, во время перехода границы с Польшей у нас случилась беда — порвалась сумка с продовольствием. Я начала все собирать с земли и, вижу, как навстречу бежит польский таможенник и кричит: «Торба!». Оказывается, он увидел нас и решил помочь. Благодарю его, это очень важно в такое время!

На польской стороне встретились с волонтерами. Они посадили нас на автобус, который привез в пожарную часть городка Мирче. Там нас накормили и предоставили бесплатную польскую сим-карту. Из того городка нас повезли в Хрубешув, где мы сели на поезд в Варшаву.

Там мы попросили помощи у местных бездомных, живших возле вокзала. Они оказались очень вежливыми и даже дали нам каремат и плед. Но на варшавском вокзале украинцев встречали многие волонтеры. Здесь были переводчики, которые помогали на кассе с билетами, горячая еда, бутерброды, сладости, вода и все остальное. Затем нам удалось найти комнату для мамочек с детьми. Там было тепло и тихо, но свободного места почти не было, малыши спали на скамейке, а мой парень на полу. Так мы ждали, пока прибудет поезд в город Жепин. В поезде было ужасно, куча людей и чемоданов, трудно было даже втиснуться в вагон. Потом мы несколько часов ждали поезда в Берлин, который опаздывал, сесть на него было почти невозможно. Когда доехали до немецкой границы, всех пересадили в свободный состав.

8 марта мы встречали в Германии. В Мюнхене нас поселили в учебном заведении, где в классах и спортзале были кровати. Здесь бесплатно кормили, раздавали одежду, которую приносили немцы, детские игрушки и средства гигиены. Потом мы с сыном заболели. Я обратилась за помощью к местному врачу, которая осмотрела нас, дала лекарства, да еще в свои выходные навещала моего ребенка и приносила вкусности. Но часто приходила мысль бросить все и вернуться домой.

13 марта мы получили известие о том, что нас принимает семья из города Бургхаузен. Они уже много лет живут в Германии, Наталья из Сибири, а Сергей из Питера, но таких поклонников Украины нужно еще поискать, эти люди целиком и полностью нас поддерживают! Они помогли со всеми документами, детей устроили в школы, нашли нам социальную квартиру.

Языковой барьера в Германии не чувствую, мне очень помогает знание английского языка. Мне с ребёнком выплачивают 600 евро в месяц. С одеждой и продуктами тоже проблем нет — раз в неделю мы получаем продукты. Работу пока не предлагают. С сестрой ходим помогать на местный склад сортировать одежду для беженцев. С родственниками из Украины общаемся каждый день по мессенджеру. Очень скучаю по маме и бабушке, по друзьям и собаке! За нашей Одессой и морем! Очень хочу вернуться домой, когда закончится война.

На заглавном фото: Встреча в Германиие беженцев из Украины