Дневник переселенца: «Война показала мне, что и в моей жизни есть предатели»

«Одесская жизнь» побеседовала с украинкой, которая на время войны вынуждена была выехать в Италию. Путь туда был непростым. В начале войны из страны выезжали очень много беженцев. Зато теперь Виктория спокойна, хотя и очень скучает по дому и близким.

Виктория Коваленко, 27 лет.

— Выехать из Украины я решила 26 февраля. Решение принимала сама. Некоторые близкие люди перестали общаться со мной после этого. Поддерживали те, от кого я не могла ожидать этого. Война показала мне, что в моей жизни тоже есть предатели.

В социальных сетях случайно увидела сообщение, что будет идти автобус из Одессы на границу с Польшей. Я собрала все самое необходимое и поехала. Дорога была тяжелой. Было страшно, что попадем под обстрел. Мы ехали, а на трассе валялись ракеты. Видела сожженные машины и пожары, ехала военная техника колоннами, видела несколько разбитых танков. Но самый ад начался на границе.

Очередь из машин была на 40 километров. Многие бросали автомобили и шли пешком, вместе с маленькими детьми и животными. По дороге наш водитель подбирал женщин и детей. Другие водители автобусов пытались его подрезать, не давали проехать, перекрывали дорогу. Когда до границы осталось 3 километра, мы пошли пешком. Люди, которые там живут, выходили с едой и водой, кормили нас и животных, желали хорошей дороги. На украинской границе мы простояли 6 часов. Я очень замерзла. Все старались друг друга поддерживать — делились едой и теплыми вещами. Я помогала женщине нести ее животных. У нее была собака и две кошки. В итоге мы стали с ней подругами.

Я видела, как люди плачут, потому что не хотят уезжать. Иностранцы часто устраивали потасовки с пограничниками, хотели пройти без очереди. Когда пограничники предупредительно начинали стрелять в воздух, они успокаивались на короткое время. Но потом все начиналось сначала. На польской границе они проделывали все то же самое. Меня несколько раз кто-то ударил по голове, чтобы пройти вперед, я упала и потеряла сознание. Хорошо, что рядом были девочки, с которыми я ехала в одном автобусе, они мне помогли. Там многим становилось плохо и многие теряли сознание. Казалось, что польскую границу пройти невозможно. Нас долго не хотели впускать. Когда мне поставили печать в загранпаспорте, я была счастлива.

В Польше я прожила несколько дней, а потом вылетела в Италию. На контроле попросили только паспорт, пропускали абсолютно всех. Не требовали ни сертификат от коронавируса, ни страховку.

Уже больше месяца я нахожусь в Италии. Здесь говорят на английском, но еще я пошла на курсы итальянского. Для меня это бесплатно, потому что я из Украины.

Сейчас живу у своих знакомых в городке Убольдо. Они меня и содержат. Выплаты переселенцам в Италии не полагаются. Платят тем, кто содержит тебя, около 40 евро в день с учетом языковых курсов. Предоставляют жилье, если есть необходимость. Можно бесплатно учиться. Гарантирована бесплатная медицина (кроме операций) и некоторые лекарства. Если нет вакцины от коронавируса, нужно обязательно ее сделать. Можешь работать, открывать свое дело, дают на год вид на жительство.

Итальянцы очень поддерживают Украину. Здесь в новостях только нас и показывают.

Дома остались папа, брат, сестра и друзья. Сестра уезжать не захотела, друзья тоже. Я очень горжусь ими и тем, что я украинка. Но больше всего я скучаю по своей сестре Снежане, моему трехлетнему крестнику Никитушке и по своему котику Чернышу.