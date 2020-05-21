День вышиванки: история национального костюма от древнего оберега до модного тренда

С 2006 года в третий четверг мая в нашей стране отмечают День вышиванки. Но традиция отмечать день национального костюма существует не только в Украине. Во многих странах мира жители устраивают праздники и фестивали, во время которых отдают дань костюму предков и вспоминают историю своей страны.

Украинские вышивки – в моделях кутюрье

Обычай украшать вышивкой одежду в Украине появился очень давно. Девушки готовили приданое к свадьбе – вышивали сорочки, рушники и складывали все это в специальный сундук. Традиция требовала, чтобы в таком сундуке, в зависимости от достатка, лежало от 30 до 100 вышитых рубашек. Вышивали сорочки и младенцам – этим занимались мама или бабушка. Во время работы они обычно пели или молились – эти слова в устах любящих женщин превращались в магические заклинания, а вышитые вещи становились оберегами. Причем значение имело все – ткань, орнамент и даже качество нити.

Самой трудоемкой считалась вышивка белыми нитками по белой ткани – она была визитной карточкой Полтавщины. Процедура эта была сложная и долгая – только отбеливание нитей занимало три года. А вот на Тернопольщине, наоборот, яркими вышивками украшали черную ткань. Этот обычай, как рассказывается в легенде, появился после того как татары убили всех местных мужчин. Тогда женщины поклялись на протяжении семи поколений вышивать только черные рубашки.

В старину существовало поверье, что в вышитых орнаментах закодировано счастье, память о предках, любовь и верность. А день святой Варвары считался днем вышивальщиц – в этот день нельзя было заниматься никакими другими делами, кроме вышивки.

В конце XIX века Ольга Косач (более известная по псевдониму Олена Пчилка), мать Леси Украинки, издала альбом украинских вышивок, которые стали использовать европейские модницы. Элементы украинской вышивки актуальны в Европе и сейчас – их можно увидеть на моделях Готье, Гальяно, Гуччи, Дольче и Габбана, Валентино.

В Молдове запрещалось копировать вышивку

В Молдове День национального костюма впервые стали отмечать недавно – в 2016 году, в последнее воскресенье июня. Здесь уверены, что национальный костюм – такой же священный символ, как флаг, герб или гимн.

Окончательный вариант молдавского костюма определился уже сотни лет назад. Но тем не менее при изготовлении национальной одежды на протяжении многих лет менялись покрой и техника ткачества, а также вышивка, в которой появлялись новые элементы. Свидетельства об особенностях национального костюма можно найти даже в грамотах и исторических документах. Например, жители северных районов страны изготавливали одежду из шерсти и конопли, а южане предпочитали цигейку, лен и шелк.

С XVI века все жители Молдовы обязаны были носить национальные костюмы, а заимствованные элементы из одежды других народов были запрещены. Ткани для одежды, хозяйства и украшения жилища производились только вручную, поэтому девушек с 10 лет обучали вышиванию и ткачеству. Каждая мастерица должна была сама придумывать узоры для своей одежды – по негласному закону, рисунок нельзя было копировать у других, это считалось позорным. Именно поэтому в молдавском народном искусстве невозможно встретить два одинаковых орнамента на одежде или коврах.

Кинжал и фамильный герб – на грузинской черкеске

В Грузии 18 мая в пятый раз отметили День национального костюма. Грузины относятся к своей исторической одежде с большой любовью – в ней отмечают юбилеи, свадьбы, да и любые другие торжества. В Тбилиси даже открылось несколько бутиков с дизайнерскими версиями национальной одежды.

В каждом районе страны – свой костюм, который обязательно отличается от тех, что носят соседи. Одежду здесь создавали с учетом природных условий, климата. Например, хевсуры, живущие на берегах реки Арагви, носят самые необычные костюмы – их шьют из шерсти и они похожи на ковровую ткань с нашитыми крестами. Из-за этого многие исследователи предполагали, что хевсуры – потомки крестоносцев.

Несмотря на то, что традиционной для национального грузинского костюма считается черно-белая гамма, праздничную одежду шили из синих, зеленых и даже красных тканей. Князья украшали черкеску (чоху) вышитым фамильным гербом, а на поясе обязательно должен быть пристегнут кинжал, сабля и серебряные украшения. О грузинском костюме Лермонтов когда-то с восхищением писал: «Едва ли есть народ, в котором мужчина имел бы при себе столько оружия, сколько имеет грузинский воин, он с ног до головы обмундирован. Но все это так хорошо пристроено, что ни одна вещь не мешает его ловкости и проворству».

Путешествие в старые времена

В Арагоне – испанском автономном сообществе – есть свой фестиваль традиционного костюма, который отмечают с 1973 года, в последнее воскресенье августа. Проводят его в городе Ансо. Жители выходят на улицу в нарядах, которые некогда носили их предки, и принимают участие в театрализованных постановках и костюмированных шествиях. Традиционная одежда жителей Арагона очень разнообразна – ее образцы отличаются фасоном, цветом, которые зависят от региона. Но какой бы она ни была, основой для нее неизменно служит батурро – традиционная одежда жителей сельской местности, которая сформировалась еще в XVIII веке.

Есть свой фольклорный фестиваль народного костюма и в болгарском селе Жеравна, которое расположено высоко в горах. Это один из самых известных фольклорных фестивалей на востоке Европы. Поучаствовать в нем могут все, кто только пожелает. Условие для гостей одно: костюм, традиционный для какой-либо страны мира. Главное, чтобы он точно соответствовал заявленному образцу. Идея организаторов состоит в том, чтобы как можно ближе перенестись к той или иной эпохе, представленной костюмом. Кстати, во время фестиваля категорически запрещены любые современные предметы – от часов до сумок.

Украинцы участвовали в параде национальных костюмов

На второй день всемирно известного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене (Бавария) обычно проходит ставший традицией парад национальных костюмов. С самого утра по улицам города движется процессия, все участники которой одеты в разнообразные местные традиционные наряды – от крестьянских до военных. Несколько лет назад в таком параде приняли участие и украинцы.

Костюмы в национальном стиле – на конкурсах красоты

На конкурсе «Мисс Вселенная» появилась традиция демонстрировать на подиуме наряды, представляющие культуру стран девушек-участниц. В декабре 2019 года украинка Анастасия Суббота представила наряд в этностиле «Зеленая Украина», для изготовления которого было использовано 1000 кусочков ткани разных оттенков зеленого, а украшение для головы дизайнеры собрали из живых веток, колосков, мальвы и стеблей кукурузы.

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