Теплоснабжение Одессы: Минрегион утвердил новую схему (видео)

В Одесской области может появиться центр реабилитации для ветеранов войны (видео) В Одесской области собираются построить центр реабилитации для ветеранов войны. Об этом шла речь сегодня, 17 мая, в ходе встречи главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Максима Марченко с представителями международного медицинского корпуса. ПОДРОБНЕЕ

Глава Одесской ОВА: рашисты задумались о капитуляции (видео) В последние дни на российских пропагандистских телеканалах все чаще звучат заявления о якобы невозможности капитуляции россии в войне против Украины.

Об этом упоминает в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. ПОДРОБНЕЕ