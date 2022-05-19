Теплоснабжение Одессы: Минрегион утвердил новую схему (видео)

Министерство регионального развития утвердило новую схему теплоснабжения Одессы. Последний раз схема утверждалась в 1985 году и на сегодняшний день была морально устаревшей.
Как сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно», новая схема станет основой долгосрочной программы развития системы теплообеспечения города на ближайшие 10 лет.
Как отметил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман, власти города получили четкий алгоритм, что и как делать, чтобы теплоснабжение в городе было более экономически и экологически эффективным.
«Определены первоочередные задачи для ТГО (КП «Теплоснабжение города Одессы» – ред.), план капитального ремонта ряда котельных, замены и модернизации оборудования. На всех этапах большое внимание уделено вопросам экологии»,
– сказал Жеман.
В разработке схемы принимали участие Институт технической теплофизики НАНУ, Экспертный центр энергосбережения Киевской области, Одесский политехнический институт, Институт промышленной экологии, компании Атон-Инжиниринг и RIKOM.