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Традиции: история украинской вышиванки

Традиции: история украинской вышиванки

Каждый третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. И хотя этот праздник относительно молодой (идея отмечать его возникла в 2006 году), этот день стал самым настоящим национальным праздником: ведь вышиванка для украинцев – не просто красиво вышитая сорочка: это история и культура нашего народа, культурный код нации. А в наши дни, когда наш народ героически сражается с вероломно вторгшимися в нашу страну путинскими рашистами, украинская вышиванка обретает еще один смысл: это гордость нашего народа, несокрушимого и не покорившегося врагу.
Увы, из-за военного положения и не прекращающихся угроз ракетных ударов сегодня у нас не будет полюбившегося многим одесситам традиционного мегамарша в вышиванках (он обязательно состоится, но уже после нашей Победы). Однако «Одесская жизнь» не стала забывать об этом дне и решила напомнить своим читателям об истории украинской вышиванки.

Сквозь столетия пронесла и сохранила Украина не только свои традиции, но и национальную одежду. Самой известной частью национального украинского костюма, безусловно, является вышиванка, день которой мы отмечаем в третий четверг мая.

Сегодня вышиванка не только элемент традиционной одежды, но и предмет национальной гордости украинцев.

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Но мало кто знает об интересных фактах, связанных с одеждой наших предков. Сегодня мы расскажем о многогранной истории вышиванки в Украине.

Первое упоминание о вышитой сорочке появляется в 11 веке. Изготавливали ее изо льна или конопляных волокон и обязательно украшали орнаментом. Древние считали, что там, где заканчивается одежда и оголяется тело, может жить нечистая сила, поэтому рукава, подол и горловину рубахи обязательно вышивали специальными символами-оберегами.

вышивка

Начиная работу над очередной вышиванкой, читали молитву, а если одежда предназначалась для определенных обрядов, то еще и святили иголки в церкви.

Детей было принято одевать в вышиванку только тогда, когда они становились помощниками своим родителям и приносили пользу семье.

Древние мастерицы считали, что одной кропотливой работы недостаточно для создания вышитой рубахи и придерживались определенного ритуала, который имел глубокий сакральный смысл. Они кололи себе иголкой руку и приносили капельку крови на алтарь старого семейного дерева, у которого просили для себя мастерства и таланта, благо трудиться им приходилось много. До замужества девушка вышивала себе сорочки для приданого. По сути, вся вышитая одежда использовалась ею в период замужней жизни.

Изначально главными цветами в вышивке были красный и синий, а сочетание черного и красного появились намного позже.

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Украинскую вышиванку отличает разнообразие орнаментов. Геометрические узоры характерны для всей славянской мифологии. Однако в вышивке широко использовались и природные мотивы – изображения растений, птиц и животных. На одежде и сейчас изображают хмель, виноград, маки, барвинок и калину.

вышиванка орнаменты

Последние исследования украинских ученых доказали, что древний орнамент на одежде представляет собой еще и зашифрованные буквы алфавита.

Цвета и вышивка – это не только фантазия определенной мастерицы. За долгие времена каждая местность выработала свои цветовые сочетания и характерный узор. Например, в центральной Украине чаще всего использовали растительные орнаменты, яркой сложной вышивке отдавали предпочтение в Закарпатье.

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Источник: etnodim.com.ua

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