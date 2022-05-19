Угрожают ли бомбардировки «Азовстали» жизни в Азовском и Черном морях?

Рашисты без остановки бомбят «Азовсталь» все более мощными боеприпасами. Есть опасения, что из-за обстрелов может произойти утечка концентрированного сероводорода в Азовское море, а оттуда в черное. А это угроза всей морской жизни.

18 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о необходимости немедленного допуска на «Азовсталь» международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

По его словам, есть угроза полного вымирания Азовского моря, потому что бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

Издание «Избирком» спросило у эколога и заместителя директора Национального парка «Тузловские лиманы» Ивана Русева, насколько реальна такая опасность?

Ученый считает, что утечка большого количества концентрированного сероводорода в Мариуполе действительно может угрожать жизни в Азовском море, но не в Черном.

«Считаю, что это действительно угроза Азову, но не Черному морю. Поскольку здесь почти 2 тысячи метров глубины сероводорода уже есть. Может быть сначала масштабный замор рыбы в Азове… но Черному морю угроза маловероятна», — отметил он.

Черное море отличается очень интересной структурой. Дело в том, что толща воды в нем делится на несколько слоев, которые не перемешиваются между собой. Тонкий поверхностный слой моря более пресен, он богат кислородом и органическими веществами. Именно здесь сосредоточено все разнообразие черноморской фауны. Но начиная с глубины 100 метров происходит снижение количества растворенного кислорода, и примерно с глубины 200 метров Черное море представляет собой токсичную сероводородную среду.

По одной из версий, сероводород появляется на дне при гниении органических остатков. И по причине плохой циркуляции воды накапливается там в больших количествах. По другой версии, сероводород выделяется из разломов земной коры на дне моря.

Фото «Азовстали» — мэрии Мариуполя; структуры вод Черного моря — mapme.club