День памяти Тараса Шевченко: 15 цитат, которые актуальны и сегодня

Тарас Шевченко был гениальным поэтом и художником, а его творчество во все времена символизировало борьбу украинского народа за независимость.

Иногда трудно поверить, что многие его стихотворения и поэмы были написаны почти двести лет назад, настолько точно они отражают события сегодняшнего дня. Каждому из нас эти произведения знакомы со школьной скамьи, на них мы учились любви к родному языку и своей стране. Стихотворения Шевченко не теряют актуальности и по сей день, и мы хотим напомнить вам некоторые цитаты из самых известных произведений украинского классика.

«Здається — кращого немає

Нічого в Бога, як Дніпро

Та наша славная країна…».

«І виріс я на чужині…»,1848 год.

«Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

Заплаче серденько!».

«Тарасова ніч», 1838 год.

«Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго-довго кров степами

Текла-червоніла…».

«Гайдамаки», 1841 год.

«Любітеся, брати мої,

Украйну любіте,

І за неї, безталанну,

Господа моліте».

«Згадайте, братія моя…», 1850 год.

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі».

«І Архімед, і Галілей…»,1860 год.

«Кайданами міняються, правдою торгують».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Тяжко, тяжко в світі жить

І нікого не любить».

«І багата я …», 1848 год.

«Жаль і батька, жаль і матір,

І вірну дружину,

Молодую, веселую,

Класти в домовину».

«Три літа», 1845 год.

«Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!».

«До Основ’яненка», 1839 год.

«В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«І возвеличимо надиво

І розум наш і наш язик…».

«Подражаніє 11 псалму»,1859 год.

«Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрость би була своя».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

Й неситий не виоре

На дні моря поле».

«Кавказ», 1845 год.

«Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Борітеся — поборете.

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!».

«Кавказ», 1845 год.

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