День памяти Тараса Шевченко: 15 цитат, которые актуальны и сегодня

Тарас Шевченко был гениальным поэтом и художником, а его творчество во все времена символизировало борьбу украинского народа за независимость.
Иногда трудно поверить, что многие его стихотворения и поэмы были написаны почти двести лет назад, настолько точно они отражают события сегодняшнего дня. Каждому из нас эти произведения знакомы со школьной скамьи, на них мы учились любви к родному языку и своей стране. Стихотворения Шевченко не теряют актуальности и по сей день, и мы хотим напомнить вам некоторые цитаты из самых известных произведений украинского классика.
«Здається — кращого немає
Нічого в Бога, як Дніпро
Та наша славная країна…».
«І виріс я на чужині…»,1848 год.
«Україно, Україно!
Серце моє, ненько!
Як згадаю твою долю,
Заплаче серденько!».
«Тарасова ніч», 1838 год.
«Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго-довго кров степами
Текла-червоніла…».
«Гайдамаки», 1841 год.
«Любітеся, брати мої,
Украйну любіте,
І за неї, безталанну,
Господа моліте».
«Згадайте, братія моя…», 1850 год.
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
«І Архімед, і Галілей…»,1860 год.
«Кайданами міняються, правдою торгують».
«І мертвим, і живим…», 1845 год.
«Тяжко, тяжко в світі жить
І нікого не любить».
«І багата я …», 1848 год.
«Жаль і батька, жаль і матір,
І вірну дружину,
Молодую, веселую,
Класти в домовину».
«Три літа», 1845 год.
«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!».
«До Основ’яненка», 1839 год.
«В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля».
«І мертвим, і живим…», 1845 год.
«І возвеличимо надиво
І розум наш і наш язик…».
«Подражаніє 11 псалму»,1859 год.
«Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя».
«І мертвим, і живим…», 1845 год.
«Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
Й неситий не виоре
На дні моря поле».
«Кавказ», 1845 год.
«Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь».
«І мертвим, і живим…», 1845 год.
«Борітеся — поборете.
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!».
«Кавказ», 1845 год.
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