210 років Тарасу Шевченку: 15 його цитат, актуальних і сьогодні

Іноді важко повірити, що багато його віршів і поем було написано майже двісті років тому, але вони так точно відображають події нашого часу. Кожен із нас знайомий із цими творами ще зі шкільних років, вони вчили нас любити рідну мову і свою країну. Вірші Шевченка не втрачають своєї актуальності і по сьогоднішній день, і ми хочемо нагадати вам деякі цитати з найвідоміших творів українського класика.

«Здається — кращого немає

Нічого в Бога, як Дніпро

Та наша славная країна…».

«І виріс я на чужині…»,1848 год.

«Україно, Україно!

Серце моє, ненько!

Як згадаю твою долю,

Заплаче серденько!».

«Тарасова ніч», 1838 год.

«Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго-довго кров степами

Текла-червоніла…».

«Гайдамаки», 1841 год.

«Любітеся, брати мої,

Украйну любіте,

І за неї, безталанну,

Господа моліте».

«Згадайте, братія моя…», 1850 год.

«І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі».

«І Архімед, і Галілей…»,1860 год.

«Кайданами міняються, правдою торгують».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Тяжко, тяжко в світі жить

І нікого не любить».

«І багата я …», 1848 год.

«Жаль і батька, жаль і матір,

І вірну дружину,

Молодую, веселую,

Класти в домовину».

«Три літа», 1845 год.

«Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине…

От де, люде, наша слава,

Слава України!».

«До Основ’яненка», 1839 год.

«В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«І возвеличимо надиво

І розум наш і наш язик…».

«Подражаніє 11 псалму»,1859 год.

«Якби ви вчились так, як треба,

То й мудрость би була своя».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

Й неситий не виоре

На дні моря поле».

«Кавказ», 1845 год.

«Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь».

«І мертвим, і живим…», 1845 год.

«Борітеся — поборете.

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!».

«Кавказ», 1845 год.

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