Нерубайская громада в трауре: погиб военный стрелок

Печальное известие всколыхнуло Нерубайскую громаду Одесской области: на фронте, защищая Украину от русских агрессоров, погиб житель Нерубайского, военный стрелок Вадим Евенко.
Об этом сообщается на странице Нерубайской сельской территориальной громады в Facebook.
«В трауре вся громада, все жители выражают искренние соболезнования семье погибшего. Разделяем вашу боль и горе в этот трудный период. Наши мысли и сердца с вами. Низко склоняем головы перед светлой памятью отдавшего самое ценное воина – свою жизнь за мирное небо над Украиной»,
– говорится в сообщении.
Прощание с военнослужащим состоится завтра, 10 марта, в 12:00 на площади возле Катакомб.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала о гибели Юрия Слепченко – защитника неба над Одессой.
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