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Сегодня 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко: как почтили память Кобзаря в Одессе – фоторепортаж

Сегодня 209 лет со дня рождения Тараса Шевченко: как почтили память Кобзаря в Одессе – фоторепортаж

В этот день, 9 марта, исполняется 209 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта, драматурга и общественного деятеля Тараса Шевченко. В ознаменование памятной даты в одесском Центральном городском парке, названном в честь великого Кобзаря, состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Шевченко.

Как сообщают в мэрии Одессы, в церемонии приняли участие руководители областной и районной администраций, представители городского совета и духовенства.

Оркестр играет
Церемония возложения цветов
Возложение цветов
Цветы у памятника
Памятник Шевченко
Тарас Шевченко

Как отметил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сегодня, когда наша страна борется с рашистскими оккупантами, слова украинского гения звучат по-особому и придают украинцам новых сил в освободительной борьбе.

«Слово Шевченко вдохновляет, мобилизует на жизнь, борьбу и победу, не давая забыться, отчаяться, упасть, уйти в забвение нашему народу. В это сложное историческое время для нашей страны слово Кобзаря с новой силой зазвучало в окопах бойцов: «І на оновленій землі врага не буде, супостата…», – оно воодушевляет воинов львиной силой жертвенно защищать Украину от порабощения рашистами», – сказал Марченко.

Аллея парка Шевченко в Одессе
Выставка в честь Кобзаря
Выставка детского рисунка
Парк Шевченко
Цитата Шевченко

В связи с памятной датой в течение марта в учебных заведениях и библиотеках города будут проходить мероприятия, посвященные жизни и творчеству Шевченко.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины открылась выставка одесских художников, посвященная 209-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

Фото пресс-службы Одесского горсовета и Одесской ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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