Деменция: кому грозит и как предупредить?

Многие люди боятся не столько старости, сколько в преклонном возрасте стать обузой для близких. Кому грозит деменция (старческое слабоумие) и какие меры помогают ее предупредить, рассказала врач-невролог высшей категории Оксана Щитник.

Что такое деменция

Деменция — это синдром, в основе которого лежит приобретенное, длительное, прогрессирующее и необратимое нарушение когнитивных функций головного мозга: мышления, памяти, речи, способности к обучению, ориентации во времени и пространстве. Дополнительными симптомами становятся изменения в эмоциональной и психической сфере человека. В конечном итоге деменция приводит к полной социально-бытовой беспомощности и деградации личности. Другое название заболевания – приобретенное, или старческое слабоумие.

Деменция является результатом различных патологий и травм, затрагивающих головной мозг. Наиболее распространенная причина возникновения синдрома — болезнь Альцгеймера, на долю которой приходится до 70% случаев приобретенного слабоумия.

Риск развития деменции значительно увеличивается с возрастом: подавляющее большинство пациентов с этим синдромом – люди старше шестидесяти пяти лет. На данный момент в мире от деменции страдают около 50 миллионов человек.

Из-за чего возникает старческое слабоумие

Причинами деменции являются заболевания и состояния, вызывающие дегенерацию и гибель клеток головного мозга. Помимо уже упомянутой болезни Альцгеймера, это могут быть:

сосудистые патологии (гипертония, церебральный атеросклероз, инсульт);

сахарный диабет и метаболические нарушения (почечная и печеночная недостаточность, болезнь Кушинга, рассеянный склероз, системная красная волчанка, дисфункция щитовидной и паращитовидных желез);

объемные образования головного мозга (опухоли, гематомы, кисты) и травмы головы;

болезнь Пика;

болезнь Паркинсона;

болезнь Хантингтона;

инфекционные заболевания (болезнь Крейтцфельдта-Якоба, ВИЧ, нейросифилис, энцефалиты);

длительный прием ряда лекарственных средств (антипсихотические, противосудорожные, транквилизаторы, снотворные);

дефицит в организме фолиевой кислоты, витаминов В12, В3, тиамина.

К факторам риска относятся также злоупотребление алкоголем, ожирение, социальная изоляция, депрессия, наследственность.

Симптомы деменции: как вовремя

Деменция имеет несколько стадий развития. На начальных этапах она часто остается нераспознанной, так как нарушения памяти и мышления выражены незначительно и воспринимаются родственниками и самим пациентом как возрастные изменения.

Основные симптомы ранней фазы деменции – это трудности при освоении новой информации и навыков; ухудшение памяти и мыслительных процессов; проблемы с самостоятельным выполнением сложных бытовых задач; переменчивость настроения; потеря интереса к привычным занятиям; кратковременные нарушения ориентации в пространстве и времени.

На следующей стадии симптомы усиливаются: появляется забывчивость в отношении недавних событий и имен людей из привычного круга общения. Присоединяется нарушение речи (человек затрудняется подобрать нужные слова и выразить свои мысли). Также меняется поведение: близкие замечают резкие перепады настроения, излишнюю подозрительность, придирчивость. Пациент с трудом ориентируется уже не только на улице, но и дома, что затрудняет решение любых бытовых вопросов. С прогрессированием заболевания часто присоединяются приступы немотивированной агрессии, бред, слуховые или зрительные галлюцинации.

На последних стадиях деменции происходит постепенный распад личности. Пациент уже не способен себя обслуживать, не ориентируется на местности, в пространстве и времени, перестает узнавать близких. В целом человек с выраженной деменцией становится беспомощным, не отвечает за свои действия и нуждается в постоянном уходе.

Что делать при подозрении на деменцию?

С подозрением на деменцию нужно обратиться к семейному врачу, который при необходимости направит пациента к неврологу или психиатру. Специалист проведет ряд специальных тестов, назначит лабораторные анализы, КТ или МРТ головного мозга, ангиографию сосудов и другие обследования.

Специфической терапии деменции не существует, препараты подбираются в зависимости от основного органического заболевания с целью максимально затормозить развитие патологических процессов. Это могут быть лекарства, улучшающие когнитивные функции, нормализующие артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови, антидепрессанты, снотворное и так далее. Также для лечения деменции используется психотерапия.

Профилактика деменции

Для профилактики развития заболевания рекомендуется быть физически и социально активными. Пойдет на пользу и наличие постоянного хобби, ежедневная умственная нагрузка, регулярное общение с друзьями и родственниками, привычка составлять список дел – как на день, так и долгосрочных.

Ирина КАДЧЕНКО

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