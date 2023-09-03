Изобретатель из Одессы погиб под Авдеевкой на Донбассе

До завершения войны еще очень много времени, и скорбный список потерь в рядах наших защитников продолжает пополняться. Так, возле Авдеевки Донецкой области, во время выполнения боевого задания погиб 24-летний изобретатель из Одессы, боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Борис Чубин.

До войны Борис учился в Киеве, в 2021 году окончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Как рассказали на странице учебного заведения в Facebook, Борис Чубин стал одним из первых магистров образовательно-профессиональной программы European Business Law по программе двойного дипломирования в рамках сотрудничества между КНУ и литовским вузом KSU Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Вильнюс).

Кроме того, парень знал несколько иностранных языков, увлекался изобретательством. Еще подростком он начал разрабатывать приборы для слабовидящих, а позже создал специальную социальную сеть для незрячих. Благодаря этой разработке он стал победителем во всеукраинском конкурсе «Инновационный прорыв-2013».

Борис также разработал приложение для смартфонов Garden club, которое помогало садоводам ориентироваться, как и когда необходимо высаживать разные растения.

«Смотрю на эту фотографию и даже как обычно Борькой не могу назвать…

Борис. Славный в борьбе. Мужчина. Воин. Герой.

А все-таки наш упрямый мальчик. Наш, одесский, пацан. Умный, образованный, красивый. Доброволец»,

– рассказала о погибшем бойце глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.

О дате похорон сообщат дополнительно.

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Источник: Суспiльне Одеса