Кризис пожилого возраста: что это и как с ним справиться

Принято считать, что человек с возрастом становится более мудрым, снисходительным и терпеливым. Но на деле характер у людей старшего возраста часто меняется далеко не в лучшую сторону. Мы становимся более обидчивыми, неуверенными в себе, замкнутыми, подозрительными. Является ли это нормой, рассказал врач-психиатр Игорь Шибко.

Возрастной кризис настигнет всех

— Кризис пожилого возраста, связанный с переходом от зрелости к старости, — неизбежный период в жизни каждого человека. Он характеризуется естественными физиологическими и психическими изменениями, а также сменой социального статуса (выход на пенсию), режима и распорядка дня. Все это влияет на восприятие человеком окружающего мира, его самооценку, психоэмоциональное состояние и поведение.

В жизни пенсионера становится меньше целей, да и те ориентированы не на социум, а на обеспечение собственных базовых потребностей. Новые навыки, качества и черты характера уже не вырабатываются, а старые — заостряются и трансформируются. Например, тот, кто был бережливым, может стать скупым, а тщательно следивший за своим здоровьем превращается в ипохондрика. В целом с возрастом отмечается снижение способности к адаптации, а интерес к новому сменяется стремлением к стабильности.

При патологических формах старения, сопряженных с тяжелыми хроническими заболеваниями, зависимостью и утратой самостоятельности, возрастные изменения обычно выражены сильнее и могут приводить к возникновению чувства ущербности и ненужности, депрессивным состояниям.

При этом важно отличать естественные признаки старения от первых симптомов старческой деменции.

Какие изменения характерны пожилых людей

Вот какие изменения личности в целом характерны для людей старшего возраста:

замедление реакций, выраженная потребность в отдыхе и сне;

частая смена настроения и повышенная эмоциональность (люди становятся сентиментальными, чувствительными, обидчивыми);

повышенная консервативность (человек с трудом меняет привычки, место жительства, политические взгляды);

сопротивление переменам и новшествам (например, нежелание осваивать компьютер и мобильный телефон);

снижение самооценки и неуверенность в себе, связанная с понижением социального статуса, ухудшением здоровья и материального положения;

забывчивость (с возрастом, в первую очередь, страдает кратковременная память – человек не помнит, куда он положил ключи, принял ли лекарство, звонил ли родственникам);

раздражительность и тревожность (всегда находится масса поводов для беспокойства — болезни, бытовые проблемы, рост цен, отношения с родственниками);

внушаемость (легко попадают под влияние рекламы, различных пропагандистов и мошенников);

повышенная общительность (часто делятся с собеседником мельчайшими подробностями своей жизни, при этом могут повторяться).

Как справиться с кризисом пожилого возраста

Максимально безболезненно пережить кризис пожилого возраста и достойно адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам помогут простые, но эффективные меры:

ложитесь спать до 23.00 и спите не менее 8 часов, при желании – отдыхайте полчасика днем, обеспечив в спальню приток свежего воздуха (при нарушениях сна не спешите принимать снотворное и седативные средства – начните с расслабляющего аутотренинга и фитопрепаратов);

следите за питанием: не злоупотребляйте мясом, салом, сливочным маслом — животный жир способствует развитию атеросклероза;

держите под контролем свои хронические заболевания: следите за показателями артериального давления, уровнем холестерина и сахара в крови;

раз в полгода профилактически посещайте семейного врача;

будьте физически активны: делайте зарядку, больше ходите пешком, плавайте, танцуйте;

занимайтесь интеллектуальным трудом: читайте книги, музицируйте и пойте, разгадывайте кроссворды, учите наизусть стихи, играйте в шахматы, а также тренируйте мелкую моторику пальцев (вяжите, вышивайте, рисуйте);

не замыкайтесь в себе: встречайтесь с друзьями и родственниками, найдите клуб по интересам, заведите кошку или собаку.

Наконец, совет для родственников людей старшего возраста. Чтобы повысить уверенность в себе ваших близких, уделяйте им больше внимания, дайте почувствовать свою важность и полезность, поручив какое-то семейное дело (например, печь пирог по выходным или встречать внуков из школы).

Что делать при первых симптомах деменции

Вот какие изменения в характере и поведении человека старшего возраста могут говорить о начале деменции:

неряшливость и пренебрежение привычными гигиеническими процедурами;

повышенная подозрительность и мания преследования;

потеря ориентации в пространстве и времени;

беспричинная агрессия и буйство;

патологическое накопительство и отказ выбрасывать старые вещи;

утрата координации движений;

гиперсексуальность и развязное поведение;

потеря памяти.

Если вы заметили у близкого человека подобные признаки, необходимо как можно скорее обратиться за помощью к специалистам.

Ирина Кадченко