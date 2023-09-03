Любой украинец может получить гуманитарную помощь – как это сделать?

Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье В Украине продолжается идет прием заявлений на получение компенсации за полностью разрушенное жилье по программе «єВідновлення».

Как сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, комиссии уже обработали около 500 заявок на общую сумму более 700 млн гривен. ПОДРОБНЕЕ

В Швейцарии собирали деньги на ремонт одесской школы Столярского (фото) В столице Швейцарии Берне прошел благотворительный концерт в поддержку школы Столярского. Аудитория насладилась мировыми композициями разных эпох и собрала средства для восстановления одесской школы после российского обстрела. ПОДРОБНЕЕ

Лана Яр: интервью с девушкой, сменившей платье на военную форму Война изменила каждого из нас. И как прежде мы уже не будем. Яркий пример – хрупкая украинка из Кривого Рога по имени Лана Яр. Когда-то она сменила красивые девичьи платья на камуфляж и берцы, чтобы заняться военным патронатом. Теперь Лана является основательницей патронатного движения и помогает нашим защитникам и гражданским украинцам пережить ужас войны. ПОДРОБНЕЕ