Новости Одессы и Одесской области

Любой украинец может получить гуманитарную помощь – как это сделать?

Любой украинец может получить гуманитарную помощь – как это сделать?

Любой нуждающийся житель Украины, независимо от места жительства и статуса, может получить гуманитарную помощь. Ее оказывают через онлайн-портал «Поряд». Он объединяет людей, нуждающихся в помощи, и тех, кто может ее оказать. Помощь оказывают как волонтеры, так и обычные люди. Через портал можно получить продукты питания, гигиенические средства, лекарства, витамины, одежду и другое.

Чтобы получить помощь, надо зайти на сайт https://poryad.in.ua/, нажать на кнопку «Потрібна допомога», заполнить форму и отправить запрос.

В заявке нужно указать следующую информацию:

  • имя и фамилия;
  • контактный номер телефона;
  • адрес электронной почты;
  • контактные данные «Телеграм» и «Вайбер»;
  • что именно вам нужно;
  • выберите способ получения помощи (лично, «Новой почтой» или другим способом).

Как только по вашему запросу откликнется человек, желающий помочь, с вами свяжутся для уточнения деталей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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