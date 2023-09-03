Любой украинец может получить гуманитарную помощь – как это сделать?

Любой нуждающийся житель Украины, независимо от места жительства и статуса, может получить гуманитарную помощь. Ее оказывают через онлайн-портал «Поряд». Он объединяет людей, нуждающихся в помощи, и тех, кто может ее оказать. Помощь оказывают как волонтеры, так и обычные люди. Через портал можно получить продукты питания, гигиенические средства, лекарства, витамины, одежду и другое.
Чтобы получить помощь, надо зайти на сайт https://poryad.in.ua/, нажать на кнопку «Потрібна допомога», заполнить форму и отправить запрос.
В заявке нужно указать следующую информацию:
- имя и фамилия;
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты;
- контактные данные «Телеграм» и «Вайбер»;
- что именно вам нужно;
- выберите способ получения помощи (лично, «Новой почтой» или другим способом).
Как только по вашему запросу откликнется человек, желающий помочь, с вами свяжутся для уточнения деталей.
Еще материалы по теме:
- Программа «єВідновлення»: сколько дадут украинцам за уничтоженное обстрелами жилье;
- Финансовая помощь: из-за бюрократии часть граждан остается без денег;
- Предлагают помощь от ООН? Будьте внимательны!